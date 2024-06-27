https://ria.ru/20240627/ivolga-1955877754.html
Производитель "Иволги" установит причины происшествия в Подмосковье
Производитель "Иволги" установит причины происшествия в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
Производитель "Иволги" установит причины происшествия в Подмосковье
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) устанавливает причины разъединения межвагонного сцепного устройство на поезде "Иволга" в Подмосковье на D3 (МДЦ-3), запланированы... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:26
2024-06-27T15:26
2024-06-27T15:33
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) устанавливает причины разъединения межвагонного сцепного устройство на поезде "Иволга" в Подмосковье на D3 (МДЦ-3), запланированы проверки всех поездов, сообщили РИА Новости в компании.ТМХ является производителем поездов "Иволга". Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел при отправлении с платформы Кратово, пострадавших нет, сообщала ранее в четверг Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."Причины произошедшего устанавливаем. Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства, которые в настоящее время находятся на месте. Запланировано проведении инспекции всех поездов", - сообщили в ТМХ.
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происшествия, московская область (подмосковье), трансмашхолдинг, ржд, кратово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Трансмашхолдинг, РЖД, Кратово
Производитель "Иволги" установит причины происшествия в Подмосковье
Производитель "Иволги" ТМХ установит причины саморасцепа вагонов в Кратово