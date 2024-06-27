Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране
Аналитик Модаббер: в предвыборной гонке Ирана борются сторонники США и России
Тегеран перед президентскими выборами
ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. В предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с Россией, Китаем, в том числе с ШОС и БРИКС, новый президент республики ни в коим случае не должен обращаться к Западу, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
"Сегодня Верховный лидер Ирана подчеркнул очень важную вещь: народ знает, что тот президент, который будет сторонником сближения с США, Западом, не сможет отлично выполнять свои обязанности на своем посту", - сказал Модаббер.
Сейчас в Иране, по словам эксперта, существует два лагеря политиков: первые – сторонники сближения с США и Западом, стремящиеся в сближении с этими странами решить экономические проблемы Ирана путем снятия санкций, вторые – сторонники многополярного мира, в частности дальнейшего укрепления отношений с Россией, Китаем и такими международными организациями, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС.
"Еще раз довериться США – будет огромной, крупнейшей ошибкой. США – главный враг независимых государств… Вашингтон ни коим образом не согласен с экономическим развитием Ирана. Новый президент Ирана не должен обращаться в сторону Запада сближаться с ним", - подчеркнул Модаббер.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов состоялась с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен окончательный список имен кандидатов.
Предвыборная агитация будет проводиться в течение двух недель - с 9 июня до утра 27 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.
Главными кандидатами на президентское кресло стали экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.