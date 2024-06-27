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Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране - РИА Новости, 27.06.2024
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18:24 27.06.2024 (обновлено: 18:25 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/iran-1955926313.html
Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране
Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране - РИА Новости, 27.06.2024
Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране
В предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с Россией, Китаем, в том числе с... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:24
2024-06-27T18:25
в мире
иран
сша
россия
мохаммад мохбер
махмуд ахмадинежад
мостафа пурмохаммади
шос
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ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. В предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с Россией, Китаем, в том числе с ШОС и БРИКС, новый президент республики ни в коим случае не должен обращаться к Западу, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. "Сегодня Верховный лидер Ирана подчеркнул очень важную вещь: народ знает, что тот президент, который будет сторонником сближения с США, Западом, не сможет отлично выполнять свои обязанности на своем посту", - сказал Модаббер. Сейчас в Иране, по словам эксперта, существует два лагеря политиков: первые – сторонники сближения с США и Западом, стремящиеся в сближении с этими странами решить экономические проблемы Ирана путем снятия санкций, вторые – сторонники многополярного мира, в частности дальнейшего укрепления отношений с Россией, Китаем и такими международными организациями, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. "Еще раз довериться США – будет огромной, крупнейшей ошибкой. США – главный враг независимых государств… Вашингтон ни коим образом не согласен с экономическим развитием Ирана. Новый президент Ирана не должен обращаться в сторону Запада сближаться с ним", - подчеркнул Модаббер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов состоялась с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен окончательный список имен кандидатов. Предвыборная агитация будет проводиться в течение двух недель - с 9 июня до утра 27 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Главными кандидатами на президентское кресло стали экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
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в мире, иран, сша, россия, мохаммад мохбер, махмуд ахмадинежад, мостафа пурмохаммади, шос, брикс, евразийский экономический союз
В мире, Иран, США, Россия, Мохаммад Мохбер, Махмуд Ахмадинежад, Мостафа Пурмохаммади, ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз
Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране

Аналитик Модаббер: в предвыборной гонке Ирана борются сторонники США и России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Тегеран перед президентскими выборами
 Тегеран перед президентскими выборами - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тегеран перед президентскими выборами
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ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. В предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с Россией, Китаем, в том числе с ШОС и БРИКС, новый президент республики ни в коим случае не должен обращаться к Западу, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
"Сегодня Верховный лидер Ирана подчеркнул очень важную вещь: народ знает, что тот президент, который будет сторонником сближения с США, Западом, не сможет отлично выполнять свои обязанности на своем посту", - сказал Модаббер.
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26 июня, 05:49
Сейчас в Иране, по словам эксперта, существует два лагеря политиков: первые – сторонники сближения с США и Западом, стремящиеся в сближении с этими странами решить экономические проблемы Ирана путем снятия санкций, вторые – сторонники многополярного мира, в частности дальнейшего укрепления отношений с Россией, Китаем и такими международными организациями, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС.
"Еще раз довериться США – будет огромной, крупнейшей ошибкой. США – главный враг независимых государств… Вашингтон ни коим образом не согласен с экономическим развитием Ирана. Новый президент Ирана не должен обращаться в сторону Запада сближаться с ним", - подчеркнул Модаббер.
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Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов состоялась с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен окончательный список имен кандидатов.
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Предвыборная агитация будет проводиться в течение двух недель - с 9 июня до утра 27 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.
Главными кандидатами на президентское кресло стали экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
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В миреИранСШАРоссияМохаммад МохберМахмуд АхмадинежадМостафа ПурмохаммадиШОСБРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
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