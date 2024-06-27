https://ria.ru/20240627/iran-1955926313.html

Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране

Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране - РИА Новости, 27.06.2024

Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране

В предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с Россией, Китаем, в том числе с... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:24

2024-06-27T18:24

2024-06-27T18:25

в мире

иран

сша

россия

мохаммад мохбер

махмуд ахмадинежад

мостафа пурмохаммади

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955605685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0356e7cb3fe21b2ffbf746f2e67e1689.jpg

ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. В предвыборной гонке Ирана борются два лагеря политиков - сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с Россией, Китаем, в том числе с ШОС и БРИКС, новый президент республики ни в коим случае не должен обращаться к Западу, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. "Сегодня Верховный лидер Ирана подчеркнул очень важную вещь: народ знает, что тот президент, который будет сторонником сближения с США, Западом, не сможет отлично выполнять свои обязанности на своем посту", - сказал Модаббер. Сейчас в Иране, по словам эксперта, существует два лагеря политиков: первые – сторонники сближения с США и Западом, стремящиеся в сближении с этими странами решить экономические проблемы Ирана путем снятия санкций, вторые – сторонники многополярного мира, в частности дальнейшего укрепления отношений с Россией, Китаем и такими международными организациями, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. "Еще раз довериться США – будет огромной, крупнейшей ошибкой. США – главный враг независимых государств… Вашингтон ни коим образом не согласен с экономическим развитием Ирана. Новый президент Ирана не должен обращаться в сторону Запада сближаться с ним", - подчеркнул Модаббер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов состоялась с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен окончательный список имен кандидатов. Предвыборная агитация будет проводиться в течение двух недель - с 9 июня до утра 27 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Главными кандидатами на президентское кресло стали экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

https://ria.ru/20240626/iran-1955481840.html

https://ria.ru/20240626/putin-1955689127.html

https://ria.ru/20240601/iran-1949907348.html

https://ria.ru/20240611/iran-1952143922.html

иран

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, россия, мохаммад мохбер, махмуд ахмадинежад, мостафа пурмохаммади, шос, брикс, евразийский экономический союз