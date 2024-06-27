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В Донецке появятся новостройки под ипотеку, сообщил глава правительства ДНР - РИА Новости, 27.06.2024
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03:43 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ipoteka-1955740588.html
В Донецке появятся новостройки под ипотеку, сообщил глава правительства ДНР
В Донецке появятся новостройки под ипотеку, сообщил глава правительства ДНР - РИА Новости, 27.06.2024
В Донецке появятся новостройки под ипотеку, сообщил глава правительства ДНР
Начало работ по строительству жилых домов под ипотечное кредитование запланировано в этом году в Донецке, аналогичное строительство запланировано и в других... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:43
2024-06-27T03:43
жилье
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Начало работ по строительству жилых домов под ипотечное кредитование запланировано в этом году в Донецке, аналогичное строительство запланировано и в других городах республики - Макеевке, Новоазовске, Тельманово, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Будем строить через месяц в городе Донецке, был инвесткомитет с главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором был одобрен проект в Донецке. Через месяц мы выйдем туда на стройку. Надеюсь, первые новые дома мы увидим в столице ДНР уже в этом году, не только в Мариуполе, но и в Донецке", - рассказал Солнцев. Как отметил глава правительства, застройщикам выдано 10 разрешений на строительство, а в связи с повышенным спросом на рынке жилья в республике у застройщиков появилось доверие к ипотеке. По его словам, на расширение ипотечного кредитования положительно повлияет и появление в регионе новых банков, таких как Сбербанк, это в свою очередь ускорит процесс постройки новых жилых домом. Он также рассказал, что для постройки жилых домов были выделены земельные участки в пяти городах республики, помимо Мариуполя, это столица республики - Донецк, а также Макеевка, Новоазовск и Тельманово. "Мы будем расширять Донецк, Макеевку - с земельными участками там уже определились. А вот дальше пойдем в Тельмоново - у нас стоит задача тоже в этом году. В Новоазовске в этом году (тоже) начать стройку. То есть мы планируем в пяти городах ДНР точно начать строительство и в некоторых городах построим даже до конца года", - отметил он. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в новых регионах стоит задача "запустить жилищное строительство", программа льготной ипотеки под 2% на вторичном рынке недвижимости в новых регионах может быть расширена на большее количество категорий граждан, если покажет результат за год.
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жилье, донецк, донецкая народная республика
Жилье, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке появятся новостройки под ипотеку, сообщил глава правительства ДНР

Солнцев: в Донецке, Макеевке, Новоазовске появятся новостройки под ипотеку

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Начало работ по строительству жилых домов под ипотечное кредитование запланировано в этом году в Донецке, аналогичное строительство запланировано и в других городах республики - Макеевке, Новоазовске, Тельманово, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
"Будем строить через месяц в городе Донецке, был инвесткомитет с главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором был одобрен проект в Донецке. Через месяц мы выйдем туда на стройку. Надеюсь, первые новые дома мы увидим в столице ДНР уже в этом году, не только в Мариуполе, но и в Донецке", - рассказал Солнцев.
Как отметил глава правительства, застройщикам выдано 10 разрешений на строительство, а в связи с повышенным спросом на рынке жилья в республике у застройщиков появилось доверие к ипотеке.
По его словам, на расширение ипотечного кредитования положительно повлияет и появление в регионе новых банков, таких как Сбербанк, это в свою очередь ускорит процесс постройки новых жилых домом.
Он также рассказал, что для постройки жилых домов были выделены земельные участки в пяти городах республики, помимо Мариуполя, это столица республики - Донецк, а также Макеевка, Новоазовск и Тельманово.
"Мы будем расширять Донецк, Макеевку - с земельными участками там уже определились. А вот дальше пойдем в Тельмоново - у нас стоит задача тоже в этом году. В Новоазовске в этом году (тоже) начать стройку. То есть мы планируем в пяти городах ДНР точно начать строительство и в некоторых городах построим даже до конца года", - отметил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в новых регионах стоит задача "запустить жилищное строительство", программа льготной ипотеки под 2% на вторичном рынке недвижимости в новых регионах может быть расширена на большее количество категорий граждан, если покажет результат за год.
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ЖильеДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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