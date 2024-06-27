https://ria.ru/20240627/infektsii-1955843616.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с острыми кишечными инфекциями в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с острыми кишечными инфекциями в России - РИА Новости, 27.06.2024
Роспотребнадзор оценил ситуацию с острыми кишечными инфекциями в России
Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, остаётся стабильной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:44
2024-06-27T13:44
2024-06-27T13:44
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херсон
херсонская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, остаётся стабильной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "Санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в Херсонской области остается стабильной", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, россия, херсон, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Херсон, Херсонская область , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил ситуацию с острыми кишечными инфекциями в России
Роспотребнадзор: ситуация с острыми кишечными инфекциями в России стабильна