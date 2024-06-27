https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955751582.html

В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов

В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов - РИА Новости, 27.06.2024

В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:09

2024-06-27T07:09

2024-06-27T07:09

туризм

индонезия

бали

северная суматра

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838138040_0:191:2730:1727_1920x0_80_0_0_2015a7dbd138867b01597307514faaf2.jpg

ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений, помимо острова Бали. "Я знаю, что Бали и дальше останется в числе мест-фаворитов. И мы знаем, что почти половина всех туристов в Индонезии выбирают Бали в качестве направления номер один. Но мы хотим, чтобы они познакомились и с другими частями Индонезии", - отметил Уно. По его словам, такими направлениями являются озеро Тоба на Северной Суматре, крупнейшее вулканическое озеро в мире, а также храм Боробудур в Центральной Яве, Джокьякарта - самый большой буддийский храм. Кроме того, министр пригласил посетить остров Ломбок, где проводится чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. "А еще у нас есть культовый Лабуан Баджо, где есть остров Комодо, там обитают существа юрского периода - драконы Комодо, друзья динозавров, которые все еще живут и избежали вымирания. И, наконец, у нас есть рай для дайвинга в Северном Сулавеси", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240627/bali-1955741363.html

индонезия

бали

северная суматра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

индонезия, бали, северная суматра, новости - туризм