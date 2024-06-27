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В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов - РИА Новости, 27.06.2024
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Туризм
 
07:09 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955751582.html
В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов
В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов - РИА Новости, 27.06.2024
В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:09
2024-06-27T07:09
туризм
индонезия
бали
северная суматра
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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений, помимо острова Бали. "Я знаю, что Бали и дальше останется в числе мест-фаворитов. И мы знаем, что почти половина всех туристов в Индонезии выбирают Бали в качестве направления номер один. Но мы хотим, чтобы они познакомились и с другими частями Индонезии", - отметил Уно. По его словам, такими направлениями являются озеро Тоба на Северной Суматре, крупнейшее вулканическое озеро в мире, а также храм Боробудур в Центральной Яве, Джокьякарта - самый большой буддийский храм. Кроме того, министр пригласил посетить остров Ломбок, где проводится чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. "А еще у нас есть культовый Лабуан Баджо, где есть остров Комодо, там обитают существа юрского периода - драконы Комодо, друзья динозавров, которые все еще живут и избежали вымирания. И, наконец, у нас есть рай для дайвинга в Северном Сулавеси", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240627/bali-1955741363.html
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индонезия, бали, северная суматра, новости - туризм
Туризм, Индонезия, Бали, Северная Суматра, Новости - Туризм
В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов

Сандиага Уно: Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений

CC BY-SA 4.0 / Dini Rosyadah Tridya / Wonderfull Nusa Penida (cropped) Остров в Индонезии
Остров в Индонезии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Dini Rosyadah Tridya / Wonderfull Nusa Penida (cropped)
Остров в Индонезии. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений, помимо острова Бали.
"Я знаю, что Бали и дальше останется в числе мест-фаворитов. И мы знаем, что почти половина всех туристов в Индонезии выбирают Бали в качестве направления номер один. Но мы хотим, чтобы они познакомились и с другими частями Индонезии", - отметил Уно.
По его словам, такими направлениями являются озеро Тоба на Северной Суматре, крупнейшее вулканическое озеро в мире, а также храм Боробудур в Центральной Яве, Джокьякарта - самый большой буддийский храм. Кроме того, министр пригласил посетить остров Ломбок, где проводится чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.
"А еще у нас есть культовый Лабуан Баджо, где есть остров Комодо, там обитают существа юрского периода - драконы Комодо, друзья динозавров, которые все еще живут и избежали вымирания. И, наконец, у нас есть рай для дайвинга в Северном Сулавеси", - рассказал собеседник агентства.
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