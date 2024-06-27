https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955748683.html

Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией

Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:59

2024-06-27T05:59

2024-06-27T05:59

россия

индонезия

в мире

туризм

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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря на возникшие трудности. "Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются. Я думаю, что Таиланд уже смог решить эти технические проблемы", - рассказал министр. По его словам, прямые рейсы между Россией и Индонезией принесли бы ряд преимуществ - они были бы лучше для окружающей среды, стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени в Индонезии, помогая местной экономике. "Надеюсь, в ближайшее время все будет решено", - подытожил Уно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20240627/bali-1955741363.html

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россия, индонезия, в мире, туризм