https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955748683.html
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:59
2024-06-27T05:59
2024-06-27T05:59
россия
индонезия
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184116_0:80:2148:1288_1920x0_80_0_0_3d3c7efd1628ff3f53fbc98c1d032901.jpg
ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря на возникшие трудности. "Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются. Я думаю, что Таиланд уже смог решить эти технические проблемы", - рассказал министр. По его словам, прямые рейсы между Россией и Индонезией принесли бы ряд преимуществ - они были бы лучше для окружающей среды, стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени в Индонезии, помогая местной экономике. "Надеюсь, в ближайшее время все будет решено", - подытожил Уно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240627/bali-1955741363.html
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184116_163:0:1986:1367_1920x0_80_0_0_1059135f648a1da5644525318b581577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, в мире, туризм
Россия, Индонезия, В мире, Туризм
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией
Минтуризма Индонезии: проблемы возобновления прямых рейсов с Россией решаются
ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря на возникшие трудности.
"Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются. Я думаю, что Таиланд
уже смог решить эти технические проблемы", - рассказал министр.
По его словам, прямые рейсы между Россией и Индонезией принесли бы ряд преимуществ - они были бы лучше для окружающей среды, стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени в Индонезии, помогая местной экономике.
"Надеюсь, в ближайшее время все будет решено", - подытожил Уно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.