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Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
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05:59 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955748683.html
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:59
2024-06-27T05:59
россия
индонезия
в мире
туризм
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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря на возникшие трудности. "Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются. Я думаю, что Таиланд уже смог решить эти технические проблемы", - рассказал министр. По его словам, прямые рейсы между Россией и Индонезией принесли бы ряд преимуществ - они были бы лучше для окружающей среды, стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени в Индонезии, помогая местной экономике. "Надеюсь, в ближайшее время все будет решено", - подытожил Уно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240627/bali-1955741363.html
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россия, индонезия, в мире, туризм
Россия, Индонезия, В мире, Туризм
Индонезия надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией

Минтуризма Индонезии: проблемы возобновления прямых рейсов с Россией решаются

© РИА Новости / Роман Шибаев | Перейти в медиабанкРоссийские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву
Российские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Роман Шибаев
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Российские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ, несмотря на возникшие трудности.
"Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются. Я думаю, что Таиланд уже смог решить эти технические проблемы", - рассказал министр.
По его словам, прямые рейсы между Россией и Индонезией принесли бы ряд преимуществ - они были бы лучше для окружающей среды, стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени в Индонезии, помогая местной экономике.
"Надеюсь, в ближайшее время все будет решено", - подытожил Уно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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