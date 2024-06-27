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IKEA хочет вернуться на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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12:17 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ikea-1955818665.html
IKEA хочет вернуться на Украину, пишут СМИ
IKEA хочет вернуться на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
IKEA хочет вернуться на Украину, пишут СМИ
Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину, уже идут технические подготовительные работы, сообщает в четверг издание "Экономическая правда" со ссылкой... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:17
2024-06-27T12:17
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину, уже идут технические подготовительные работы, сообщает в четверг издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. "Шведский ритейлер IKEA возвращается на Украину. Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", - говорится в сообщении. По данным издания, в 2020 году IKEA удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 - открыть первый магазин в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. После начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года ритейлер приостановил работу на Украине. Более того, компания отказалась от использования древесины украинского происхождения для изготовления своей мебели из-за невозможности проверить ее легальность. Как пишет "Экономическая правда", в октябре 2023 года министерство иностранных дел Украины работало над тем, чтобы вернуть в страну IKEA, H&amp;M и Zara. Новостное агентство EFE сообщало, что в апреле испанская компания Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&amp;Bear, Bershka и другие), вернулась на украинский рынок. В свою очередь, H&amp;M, имевшая до 2022 года восемь магазинов на Украине, возобновила свою работу в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240227/rossiya-1929723255.html
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в мире, украина, киев, ikea international group, h&m, zara
В мире, Украина, Киев, IKEA International Group, H&M, Zara
IKEA хочет вернуться на Украину, пишут СМИ

"Экономическая правда": шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлажки с логотипом IKEA
Флажки с логотипом IKEA - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флажки с логотипом IKEA. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину, уже идут технические подготовительные работы, сообщает в четверг издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
«
"Шведский ритейлер IKEA возвращается на Украину. Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", - говорится в сообщении.
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По данным издания, в 2020 году IKEA удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 - открыть первый магазин в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.
После начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года ритейлер приостановил работу на Украине. Более того, компания отказалась от использования древесины украинского происхождения для изготовления своей мебели из-за невозможности проверить ее легальность.
Как пишет "Экономическая правда", в октябре 2023 года министерство иностранных дел Украины работало над тем, чтобы вернуть в страну IKEA, H&M и Zara.
Новостное агентство EFE сообщало, что в апреле испанская компания Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и другие), вернулась на украинский рынок. В свою очередь, H&M, имевшая до 2022 года восемь магазинов на Украине, возобновила свою работу в ноябре 2023 года.
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