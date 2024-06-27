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Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, заявил Зорькин - РИА Новости, 27.06.2024
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15:03 27.06.2024
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Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, заявил Зорькин
Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, заявил Зорькин - РИА Новости, 27.06.2024
Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, заявил Зорькин
Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, но есть риск и его криминального использования, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:03
2024-06-27T15:03
общество
технологии
россия
валерий зорькин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, но есть риск и его криминального использования, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Искусственный интеллект на полных парах проникает в сферу юриспруденции. Разрабатываются платформы и иные цифровые инструменты, которые облегчают нашу профессиональную деятельность за счет выполнения рутинных задач", - сказал он в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. Зорькин отметил, что ИИ применяют для автоматизация типовых юридических услуг и онлайн-сервисов для клиентов с ботами; правосудие частично перешло в онлайн-сферу, а типовые решения разрабатывают на основе ИИ, включая конструкторы документов; есть сервисы проверки контрагента и системы поиска судебной практики, а также иной правовой информации. "Однако в свете невиданных успехов ИИ мы не должны забывать – перед нами совершенно иной тип интеллекта, коренным образом отличный от человеческого. Это разум, который может полностью игнорировать все, что мы считаем ценностно важным", - предупредил Зорькин. Он отметил, что риски огромны – от неконтролируемых искажений в алгоритмах принятия социально значимых решений до рисков неблагоприятных последствий для рынков труда, неприкосновенности частной жизни, физической неприкосновенности (ввиду хотя бы угроз со стороны беспилотных автомобилей), гражданских свобод и даже глобальной безопасности. "Нельзя забывать и про риски криминального использования. Вспомним о созданных при помощи искусственного интеллекта изображениях, фейковых аудио- и видеозаписей... У злоумышленников появился невиданный доселе способ дезинформации, когда может быть почти невозможно отличить достоверные новости от ложных", - пояснил глава КС. Он отметил, что эти подделки все глубже проникают в политические и социальные коммуникации, опрокидывая нас в перевернутый мир постправды. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
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общество, технологии, россия, валерий зорькин
Общество, Технологии, Россия, Валерий Зорькин
Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, заявил Зорькин

Глава КС Зорькин: суды и криминал все чаще используют ИИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Суды все чаще используют в работе искусственный интеллект, но есть риск и его криминального использования, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Искусственный интеллект на полных парах проникает в сферу юриспруденции. Разрабатываются платформы и иные цифровые инструменты, которые облегчают нашу профессиональную деятельность за счет выполнения рутинных задач", - сказал он в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме.
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Зорькин отметил, что ИИ применяют для автоматизация типовых юридических услуг и онлайн-сервисов для клиентов с ботами; правосудие частично перешло в онлайн-сферу, а типовые решения разрабатывают на основе ИИ, включая конструкторы документов; есть сервисы проверки контрагента и системы поиска судебной практики, а также иной правовой информации.
"Однако в свете невиданных успехов ИИ мы не должны забывать – перед нами совершенно иной тип интеллекта, коренным образом отличный от человеческого. Это разум, который может полностью игнорировать все, что мы считаем ценностно важным", - предупредил Зорькин.
Он отметил, что риски огромны – от неконтролируемых искажений в алгоритмах принятия социально значимых решений до рисков неблагоприятных последствий для рынков труда, неприкосновенности частной жизни, физической неприкосновенности (ввиду хотя бы угроз со стороны беспилотных автомобилей), гражданских свобод и даже глобальной безопасности.
"Нельзя забывать и про риски криминального использования. Вспомним о созданных при помощи искусственного интеллекта изображениях, фейковых аудио- и видеозаписей... У злоумышленников появился невиданный доселе способ дезинформации, когда может быть почти невозможно отличить достоверные новости от ложных", - пояснил глава КС.
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Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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