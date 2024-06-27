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"Острая необходимость". МВФ увидел угрозу в госдолге США - РИА Новости, 27.06.2024
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22:22 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/gosdolg-1955963616.html
"Острая необходимость". МВФ увидел угрозу в госдолге США
"Острая необходимость". МВФ увидел угрозу в госдолге США - РИА Новости, 27.06.2024
"Острая необходимость". МВФ увидел угрозу в госдолге США
Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:22
2024-06-27T22:22
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он может превысить 140% ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП", - указано в документе. В МВФ отметили, что в среднесрочной перспективе бюджетный дефицит и госдолг по отношению к ВВП останутся значительно выше допандемийных прогнозов. "В частности, в рамках нынешней политики ожидается, что долг государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП", - сообщили в фонде. Там добавили, что столь высокий бюджетный дефицит и долг создают "растущий риск для экономики США и мировой экономики".
https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html
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сша, мвф, в мире
США, МВФ, В мире
"Острая необходимость". МВФ увидел угрозу в госдолге США

МВФ: госдолг США к 2032 году может превысить 140% ВВП

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он может превысить 140% ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП", - указано в документе.
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В МВФ отметили, что в среднесрочной перспективе бюджетный дефицит и госдолг по отношению к ВВП останутся значительно выше допандемийных прогнозов.
"В частности, в рамках нынешней политики ожидается, что долг государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП", - сообщили в фонде.
Там добавили, что столь высокий бюджетный дефицит и долг создают "растущий риск для экономики США и мировой экономики".
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