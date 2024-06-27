https://ria.ru/20240627/gd-1955814290.html
Комитет ГД не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина
Комитет ГД не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина - РИА Новости, 27.06.2024
Комитет ГД не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете продавать алкоголь в прикассовой зоне магазина за рядом... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:05
2024-06-27T12:05
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете продавать алкоголь в прикассовой зоне магазина за рядом исключений. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР. Он устанавливает запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах в прикассовой зоне. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда контрольно-кассовая техника размещается в местах, специально отведенных для продажи алкоголя, или в специализированных стационарных торговых объектах. Принятие такого закона, согласно пояснительной записке, позволит прекратить злоупотребление магазинами своей возможностью подталкивать граждан к спонтанной покупке алкоголя, расположенной в прикассовой зоне. Однако комитет по экономполитике считает, что реализация его положений "может создать неравные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке в сфере розничной продажи алкогольной продукции". Поскольку средний и крупный бизнес имеют больше возможностей перераспределять площади торговых объектов, соответствующих вводимым требованиям, то субъекты малого предпринимательства будут поставлены в неравные с ними конкурентные условия. "Это также может иметь негативные последствия для небольших населенных пунктов с ограниченным количеством торговых объектов", - считает комитет. Правительство РФ также не поддерживает законопроект, обращая внимание на отсутствие и в нем, и в действующем законодательстве определения понятий "прикассовая зона" и "специализированный стационарный торговый объект". В связи с этим "остаются неясными критерии отнесения тех или иных зон торгового зала (например, зоны самообслуживания) к прикассовой зоне и отнесения торгового объекта к категории специализированных", отмечается в официальном отзыве кабмина. Из законопроекта также невозможно установить, что понимается под формулировкой "места, специально отведенные для продажи алкогольной продукции" и определяются ли эти места хозяйствующим субъектом самостоятельно, указывает кабмин. Аналогичные замечания содержатся и в заключении комитета по экономической политике.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина
Комитет ГД не поддержал введение запрета продажи алкоголя в прикассовой зоне
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете продавать алкоголь в прикассовой зоне магазина за рядом исключений.
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР
. Он устанавливает запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах в прикассовой зоне. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда контрольно-кассовая техника размещается в местах, специально отведенных для продажи алкоголя, или в специализированных стационарных торговых объектах.
Принятие такого закона, согласно пояснительной записке, позволит прекратить злоупотребление магазинами своей возможностью подталкивать граждан к спонтанной покупке алкоголя, расположенной в прикассовой зоне. Однако комитет по экономполитике считает, что реализация его положений "может создать неравные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке в сфере розничной продажи алкогольной продукции".
Поскольку средний и крупный бизнес имеют больше возможностей перераспределять площади торговых объектов, соответствующих вводимым требованиям, то субъекты малого предпринимательства будут поставлены в неравные с ними конкурентные условия. "Это также может иметь негативные последствия для небольших населенных пунктов с ограниченным количеством торговых объектов", - считает комитет.
Правительство РФ
также не поддерживает законопроект, обращая внимание на отсутствие и в нем, и в действующем законодательстве определения понятий "прикассовая зона" и "специализированный стационарный торговый объект". В связи с этим "остаются неясными критерии отнесения тех или иных зон торгового зала (например, зоны самообслуживания) к прикассовой зоне и отнесения торгового объекта к категории специализированных", отмечается в официальном отзыве кабмина.
Из законопроекта также невозможно установить, что понимается под формулировкой "места, специально отведенные для продажи алкогольной продукции" и определяются ли эти места хозяйствующим субъектом самостоятельно, указывает кабмин. Аналогичные замечания содержатся и в заключении комитета по экономической политике.