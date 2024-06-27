https://ria.ru/20240627/fssp-1955816005.html
В ФССП рассказали о взыскании алиментов с неплательщиков
В ФССП рассказали о взыскании алиментов с неплательщиков - РИА Новости, 27.06.2024
В ФССП рассказали о взыскании алиментов с неплательщиков
Последние семь лет на исполнении приставов находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов с неплательщиков, за этот же период с них взыскано более 210... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:12
2024-06-27T12:12
2024-06-27T12:13
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799323466_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_941f7775868ce8367a0d1bf8217e4d96.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Последние семь лет на исполнении приставов находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов с неплательщиков, за этот же период с них взыскано более 210 миллиардов рублей, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов. "Давайте вдумаемся только в одну цифру по категории неуплаты алиментов. Стабильно уже последние семь лет на исполнении находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. Это только документов", - сказал Аристов, выступая на ПМЮФ. Он подчеркнул, что у неплательщиков могут быть два, три, иногда более детей. По его словам, это только те документы, которые взыскатели, в основном матери, предъявили службе на исполнение. Главный судебный пристав РФ отметил, что можно только предполагать, какой пласт находится не предъявленным, "такой статистикой ведомство не обладает". "Более 210 миллиардов рублей за последние 7 лет службы взыскано. Только за последний год 66 миллиардов. Поэтому цифры потрясают, и с этим надо что-то делать", - добавил Аристов. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20231205/alimenty-1913932693.html
https://ria.ru/20240507/alimenty-1944485776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В ФССП рассказали о взыскании алиментов с неплательщиков
Глава ФССП Аристов: с неплательщиков за семь лет взыскано более 210 млрд рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Последние семь лет на исполнении приставов находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов с неплательщиков, за этот же период с них взыскано более 210 миллиардов рублей, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.
"Давайте вдумаемся только в одну цифру по категории неуплаты алиментов. Стабильно уже последние семь лет на исполнении находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. Это только документов", - сказал Аристов, выступая на ПМЮФ.
Он подчеркнул, что у неплательщиков могут быть два, три, иногда более детей. По его словам, это только те документы, которые взыскатели, в основном матери, предъявили службе на исполнение.
Главный судебный пристав РФ отметил, что можно только предполагать, какой пласт находится не предъявленным, "такой статистикой ведомство не обладает".
"Более 210 миллиардов рублей за последние 7 лет службы взыскано. Только за последний год 66 миллиардов. Поэтому цифры потрясают, и с этим надо что-то делать", - добавил Аристов
.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия".
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.