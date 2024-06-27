https://ria.ru/20240627/fsin-1955877130.html

ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях

ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях - РИА Новости, 27.06.2024

ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях

Заработная плата осужденных в колониях в России в 2024 году, по прогнозам, составит в среднем 10-11 тысяч рублей, сообщил на Петербургском международном... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:33

2024-06-27T15:33

2024-06-27T15:33

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заработная плата осужденных в колониях в России в 2024 году, по прогнозам, составит в среднем 10-11 тысяч рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме директор ФСИН РФ Аркадий Гостев. "Заработная плата осужденных, в отличие от заработной платы лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, - разница большая. Средний уровень заработной платы осужденных в этом году составит, как мы прогнозировали, в пределах 10-11 тысяч рублей", - сказал Гостев. По его словам, зарплата осужденных к принудительным работам "однозначно выше" и есть люди, "которые получают заработную плату в 60 тысяч". Гостев отметил, что размер зарплаты зависит от условий труда, времени занятости, условий техники безопасности, режима и внутреннего распорядка в исправительном учреждении. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/minyust-1955858233.html

https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)