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ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях - РИА Новости, 27.06.2024
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15:33 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/fsin-1955877130.html
ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях
ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях - РИА Новости, 27.06.2024
ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях
Заработная плата осужденных в колониях в России в 2024 году, по прогнозам, составит в среднем 10-11 тысяч рублей, сообщил на Петербургском международном... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:33
2024-06-27T15:33
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заработная плата осужденных в колониях в России в 2024 году, по прогнозам, составит в среднем 10-11 тысяч рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме директор ФСИН РФ Аркадий Гостев. "Заработная плата осужденных, в отличие от заработной платы лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, - разница большая. Средний уровень заработной платы осужденных в этом году составит, как мы прогнозировали, в пределах 10-11 тысяч рублей", - сказал Гостев. По его словам, зарплата осужденных к принудительным работам "однозначно выше" и есть люди, "которые получают заработную плату в 60 тысяч". Гостев отметил, что размер зарплаты зависит от условий труда, времени занятости, условий техники безопасности, режима и внутреннего распорядка в исправительном учреждении. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в колониях

ФСИН: зарплата осужденных в колониях в 2024 году составит 10-11 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии
Заключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заработная плата осужденных в колониях в России в 2024 году, по прогнозам, составит в среднем 10-11 тысяч рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.
"Заработная плата осужденных, в отличие от заработной платы лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, - разница большая. Средний уровень заработной платы осужденных в этом году составит, как мы прогнозировали, в пределах 10-11 тысяч рублей", - сказал Гостев.
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По его словам, зарплата осужденных к принудительным работам "однозначно выше" и есть люди, "которые получают заработную плату в 60 тысяч".
Гостев отметил, что размер зарплаты зависит от условий труда, времени занятости, условий техники безопасности, режима и внутреннего распорядка в исправительном учреждении.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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