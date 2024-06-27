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Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной - РИА Новости, 27.06.2024
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16:33 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/frs-1955895921.html
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной - РИА Новости, 27.06.2024
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной
Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:33
2024-06-27T16:33
экономика
россия
сша
константин чуйченко
федеральная резервная система сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Федеральная резервная система (США - ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", - сказал Чуйченко.
https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html
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экономика, россия, сша, константин чуйченко, федеральная резервная система сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Экономика, Россия, США, Константин Чуйченко, Федеральная резервная система США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной

Чуйченко: работа Федеральной резервной системы США связана с коррупцией

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Федеральная резервная система (США - ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", - сказал Чуйченко.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США Киеву
15 февраля, 18:48
 
ЭкономикаРоссияСШАКонстантин ЧуйченкоФедеральная резервная система СШАМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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