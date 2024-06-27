https://ria.ru/20240627/frs-1955895921.html

Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной

Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной - РИА Новости, 27.06.2024

Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной

Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:33

2024-06-27T16:33

2024-06-27T16:33

экономика

россия

сша

константин чуйченко

федеральная резервная система сша

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Федеральная резервная система (США - ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", - сказал Чуйченко.

https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, сша, константин чуйченко, федеральная резервная система сша, министерство юстиции рф (минюст россии)