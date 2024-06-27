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Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной - РИА Новости, 27.06.2024
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной
Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:33
2024-06-27T16:33
2024-06-27T16:33
экономика
россия
сша
константин чуйченко
федеральная резервная система сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Федеральная резервная система (США - ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", - сказал Чуйченко.
https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, константин чуйченко, федеральная резервная система сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Экономика, Россия, США, Константин Чуйченко, Федеральная резервная система США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной
Чуйченко: работа Федеральной резервной системы США связана с коррупцией