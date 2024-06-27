Рейтинг@Mail.ru
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/forum-1955907358.html
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:16
москва
россия
дмитрий медведев
брикс
петербургский юридический форум
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799278577_0:48:3187:1841_1920x0_80_0_0_b1fda8cf313ff412fc88085cb8452456.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре. "Пользуясь случаем, приглашаю всех: в сентябре в Москве пройдет девятый юридический форум стран БРИКС", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/ukaz-1955906481.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799278577_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_d803e17d44017c75853ad2866127c656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, дмитрий медведев, брикс, петербургский юридический форум, политика
Москва, Россия, Дмитрий Медведев, БРИКС, Петербургский юридический форум, Политика
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве

Медведев пригласил гостей ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве в сентябре

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре.
"Пользуясь случаем, приглашаю всех: в сентябре в Москве пройдет девятый юридический форум стран БРИКС", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов
Вчера, 17:10
 
МоскваРоссияДмитрий МедведевБРИКСПетербургский юридический форумПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала