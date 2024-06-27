https://ria.ru/20240627/forum-1955907358.html

Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве

Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

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дмитрий медведев

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петербургский юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре. "Пользуясь случаем, приглашаю всех: в сентябре в Москве пройдет девятый юридический форум стран БРИКС", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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