https://ria.ru/20240627/forum-1955907358.html
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум стран БРИКС, который пройдет в Москве в сентябре. "Пользуясь случаем, приглашаю всех: в сентябре в Москве пройдет девятый юридический форум стран БРИКС", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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москва, россия, дмитрий медведев, брикс, петербургский юридический форум, политика
Москва, Россия, Дмитрий Медведев, БРИКС, Петербургский юридический форум, Политика
Медведев пригласил участников ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве
Медведев пригласил гостей ПМЮФ на юридический форум БРИКС в Москве в сентябре