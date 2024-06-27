https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

Финляндия планировала беспрецедентный геноцид русских, заявили в Совбезе

Финляндия планировала беспрецедентный геноцид русских, заявили в Совбезе - РИА Новости, 27.06.2024

Финляндия планировала беспрецедентный геноцид русских, заявили в Совбезе

Финляндия в 1941 году, будучи союзницей гитлеровской Германии, запланировала беспрецедентный геноцид в отношении населения СССР, это подтверждают официальные... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:49

2024-06-27T17:49

2024-06-27T17:49

финляндия

россия

петрозаводск

рашид нургалиев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финляндия в 1941 году, будучи союзницей гитлеровской Германии, запланировала беспрецедентный геноцид в отношении населения СССР, это подтверждают официальные финские документы того времени, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков. Геноцид по плану "Историческая память о Великой Отечественной войне имеет в Карелии свою региональную специфику, связанную с тем, что помимо немецко-фашистских войск главным противником на этом участке фронта была армия Финляндии. В военной истории России участие Финляндии в войне не рассматривается отдельно от гитлеровской Германии. Финляндия была ее союзницей и, следовательно, несет полную ответственность за преступления, совершенные на оккупированной территории советской Карелии", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте Совбеза РФ. По его словам, тысячи свидетелей тех трагедий, среди которых жители оккупированных территорий, бывшие узники концлагерей, воины, освобождавшие карельские земли, подтверждают, что финские власти на территории Карелии установили режим не менее жестокий, чем тот, который ввела нацистская Германия на оккупированной части СССР. "Официальные финские документы 1940—1941 годов подтверждают, что против русского народа был спланирован беспрецедентный акт геноцида. Бывший генерал российской императорской армии Густав Маннергейм 8 июля 1941 года за день до наступления финских войск в направлении севернее Ладожского озера издал приказ №132, четвертый пункт которого гласил: "Русское население брать в плен и отправлять в концлагеря" (Venäläinen väestö on vangittava ja toimitettavakeskitysleireihin). Тем самым участь русского населения была предрешена еще до захвата территории", - отметил первый замсекретаря Совбеза. Советских граждан финны сразу пытались делить на "своих" и "чужих", добавил Нургалиев. "Для этого они вооружились методом, применяемым нацистской Германией. Их антропологи выезжали в населенные пункты и выясняли, кто из жителей является финном, а кто представителем иной, как они считали, "низшей" нации. Исследования велись по размеру черепа, цвету волос и глаз", - написал Нургалиев. Предполагалось, что родственные финнам в этническом отношении карелы, вепсы, ингерманландцы, советские финны останутся на своей территории, чтобы стать будущими гражданами "чистого в расовом отношении" финно-угорского государства, отметил он. Этнически не родственные финнам местные жители, основную массу которых составляли русские, рассматривались как мигранты, которых предписывалось помещать в концлагеря, добавил Нургалиев. Жуткие свидетельства "Правда о зверствах финских изуверов в виде воспоминаний очевидцев задокументирована и хранится в архивах и музеях, а также опубликована в специальных исторических сборниках. Более десятка тысяч документов, посвященных оккупационной политике финского режима, были рассекречены и переданы из Управления ФСБ России по Республике Карелия в республиканский архив", - написал первый замсекретаря СБ. По его словам, советской историографией, сосредоточенной на описании преступлений гитлеровского фашизма, бесчинствам финнов уделялось второстепенное внимание. "Однако в последнее время новые рассекреченные материалы, найденные документы и воспоминания свидетелей преступлений финнов открыли новый этап исторических исследований, итогом которых становится полный пересмотр отношений к финским завоевателям и формирование совсем иного взгляда на роль Финляндии в Великой Отечественной войне", - отметил Нургалиев. На захваченной финскими войсками территории было создано свыше 100 различных мест принудительного содержания. Для русского населения Карелии, а также жителей Вологодской и Ленинградской областей было создано 14 концентрационных лагерей: шесть концлагерей в Петрозаводске, а также в деревнях Видлица, Святнаволок, Паалу, Колвасозеро, Коропа, Лужма, селе Киндасово и поселке Ильинский, добавил Нургалиев. "Крупнейшим центром сосредоточения концентрационных лагерей стал Петрозаводск. Финские нацисты не строили в нем (в городе - ред.) газовых камер и не проводили массовых расстрелов, но умерщвляли людей намеренным созданием невыносимых условий для жизни. Голод, тяжелая изнурительная работа и массовые заболевания убивали заключенных", - отметил Нургалиев. Одними из самых жутких свидетельств жестокости финнов были лагеря для военнопленных, подчеркнул он. "У пленных солдат там отнимали обувь и шинели, раздетыми и босыми их отправляли на самые тяжелые работы. Запрягали в сани, на которых возили воду и бревна, стегая плетьми, чтобы заставить обессиленных людей двигаться быстрее. Избивали до смерти. За попытку побега одного расстреливали весь барак", - написал Нургалиев. Он подчеркнул, что невозможно опровергнуть имеющиеся фотодокументы. "Одна из страшнейших фотографий из Петрозаводского концлагаеря №6 часто публиковалась в первые послевоенные годы. Она сделана в 1944 году в день освобождения Петрозаводска. За колючей проволокой из последних сил приветствуют моряков Онежской флотилии изможденные дети под щитом с надписью на финском и русском языках: "Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела", - написал Нургалиев. Во всех финских концлагерях была исключительно высокая смертность, отметил он. "По воспоминаниям бывших узников, ежедневно умирали десятки людей, трупы которых свозились в братские могилы по два-три раза в неделю", - добавил Нургалиев. Этнические чистки, установленные следствием По его словам, до сих пор нет точных данных о том, сколько советских людей погибло в финских концлагерях для гражданского населения. Согласно материалам Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию преступлений финских оккупантов, свыше 8 тысяч погибли за годы оккупации лишь в петрозаводских концлагерях, в том числе 2 тысячи детей. Он привел данные крупного карельского историка Константина Морозова, согласно которым из-за каторжного режима, условий труда и быта, голода, массовых эпидемических заболеваний и расстрелов погибли свыше 14 тысяч советских граждан, или более пятой части населения, оставшегося на оккупированной территории. В рамках проекта "Без срока давности", который идет в России с 2019 года, опубликован региональный том серии сборников архивных документов "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Республика Карелия", раскрывающий преступления финского оккупационного режима против мирных граждан, отметил Нургалиев. "После их обнародования, а также обращения членов Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей (Петрозаводск) Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о фактах геноцида против мирного населения на оккупированной территории Карелии в 1941—1944 годов. Ставшие достоянием гласности факты квалифицируют политику финских властей в те годы в качестве этнических чисток, военных преступлений и преступлений против человечности", - добавил он.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955889845.html

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https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, петрозаводск, рашид нургалиев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), в мире