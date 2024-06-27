https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955889845.html

Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России

Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России - РИА Новости, 27.06.2024

Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России

Финляндия поддерживает киевский неонацистский режим, вынашивая новые чудовищные планы уничтожения славян, вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:05

2024-06-27T16:05

2024-06-27T16:05

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россия

финляндия

рашид нургалиев

совет безопасности рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финляндия поддерживает киевский неонацистский режим, вынашивая новые чудовищные планы уничтожения славян, вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 году своих войск, союзных фашистским, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. "Почти восемь десятилетий мы писали новую летопись советско-финских отношений, основанных на взаимопонимании и обоюдовыгодном сотрудничестве. Верили в восстановление нерушимого мира и дружбы между нашими странами", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте СБ РФ. "Однако сегодня с подачи Вашингтона и Лондона Хельсинки изо всех сил пытается захлопнуть "прорубленное" Петром Первым "окно в Европу". В расчете на реванш входит в антироссийские альянсы. Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", - добавил он. Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, рашид нургалиев, совет безопасности рф, великая отечественная война (1941-1945)