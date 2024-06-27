https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955889845.html
Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России
Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России - РИА Новости, 27.06.2024
Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России
Финляндия поддерживает киевский неонацистский режим, вынашивая новые чудовищные планы уничтожения славян, вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:05
2024-06-27T16:05
2024-06-27T16:05
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финляндия
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совет безопасности рф
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финляндия поддерживает киевский неонацистский режим, вынашивая новые чудовищные планы уничтожения славян, вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 году своих войск, союзных фашистским, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. "Почти восемь десятилетий мы писали новую летопись советско-финских отношений, основанных на взаимопонимании и обоюдовыгодном сотрудничестве. Верили в восстановление нерушимого мира и дружбы между нашими странами", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте СБ РФ. "Однако сегодня с подачи Вашингтона и Лондона Хельсинки изо всех сил пытается захлопнуть "прорубленное" Петром Первым "окно в Европу". В расчете на реванш входит в антироссийские альянсы. Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", - добавил он. Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, финляндия, рашид нургалиев, совет безопасности рф, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Финляндия, Рашид Нургалиев, Совет Безопасности РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Финляндия вынашивает новые планы уничтожения славян, заявил Совбез России
Нургалиев: Финляндия рассчитывает на реванш у России за разгром в 1944 году