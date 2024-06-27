https://ria.ru/20240627/esmintsy-1955803957.html

Вице-адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ

Вице-адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ - РИА Новости, 27.06.2024

Вице-адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ

Концепция насыщения корабельного состава ВМФ РФ за счёт многофункциональных кораблей класса "эсминец" остаётся актуальной, кораблестроители России развивают эту РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:21

2024-06-27T11:21

2024-06-27T11:21

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Концепция насыщения корабельного состава ВМФ РФ за счёт многофункциональных кораблей класса "эсминец" остаётся актуальной, кораблестроители России развивают эту тематику, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, после отставки занимавший руководящую должность в Крыловском НИИ, отвечающего за разработку перспективного эсминца "Лидер". Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры. "Нашему ВМФ нужно делать корабль, воплощающий в себе функции противолодочного, противовоздушного многофункционального фрегата, который решает, в том числе, крейсерские задачи. Он необходим нашему флоту, но время ещё очевидно не пришло - это хлопотно, это дорого", - сказал Пепеляев. По его словам, такой корабль должен иметь водоизмещение порядка 10-12 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230513/flot-1871389423.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вмф рф