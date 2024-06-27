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В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3 - РИА Новости, 27.06.2024
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14:20 27.06.2024 (обновлено: 15:04 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/elektrichka-1955857119.html
В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3
В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3 - РИА Новости, 27.06.2024
В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3
Вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово" Рязанского направления московской железной дороги, информация о пострадавших... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:20
2024-06-27T15:04
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово" Рязанского направления московской железной дороги, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, на станции "Кратово" в Раменском городском округе сорвало сцепное устройство между вагонами электропоезда "Иволга", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее собеседник агентства уточнил, что сцепное устройство сорвало между 5 и 6 вагонами состава. Пострадавших в результате происшествия нет.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3

Вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовый поезд "Иволга 4.0" на МЦД-4 в Москве
Новый поезд Иволга 4.0 на МЦД-4 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый поезд "Иволга 4.0" на МЦД-4 в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово" Рязанского направления московской железной дороги, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительно, на станции "Кратово" в Раменском городском округе сорвало сцепное устройство между вагонами электропоезда "Иволга", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Позднее собеседник агентства уточнил, что сцепное устройство сорвало между 5 и 6 вагонами состава. Пострадавших в результате происшествия нет.
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