https://ria.ru/20240627/elektrichka-1955857119.html

В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3

В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3 - РИА Новости, 27.06.2024

В Подмосковье вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3

Вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово" Рязанского направления московской железной дороги, информация о пострадавших... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:20

2024-06-27T14:20

2024-06-27T15:04

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово" Рязанского направления московской железной дороги, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, на станции "Кратово" в Раменском городском округе сорвало сцепное устройство между вагонами электропоезда "Иволга", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее собеседник агентства уточнил, что сцепное устройство сорвало между 5 и 6 вагонами состава. Пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20240404/mtsd-1-1937774075.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)