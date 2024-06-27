https://ria.ru/20240627/eksport-1955960566.html
КНДР выразила готовность экспортировать женьшень и яблоки в Россию
КНДР выразила готовность экспортировать женьшень и яблоки в Россию - РИА Новости, 27.06.2024
КНДР выразила готовность экспортировать женьшень и яблоки в Россию
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:59
2024-06-27T21:59
2024-06-27T21:59
экономика
россия
москва
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень, сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора. Данкверт 27 июня в Москве провел переговоры с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. "Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов. Сергей Данкверт подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в данных отгрузках. Ким Су Чхор в свою очередь заявил, что КНДР также готова экспортировать в Россию женьшень", - говорится в сообщении. Кроме того, главным итогом встречи стало подписание меморандума между Россельхознадзором и комитетом по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР о сотрудничестве в области карантина растений. Подписание состоялось в рамках визита делегации компетентного ведомства КНДР в Россию с целью ознакомления с системой ветеринарного и фитосанитарного надзора и посещения подведомственных службе учреждений. Россельхознадзор выразил готовность к сотрудничеству в области поставок порядка 30 тест-систем для диагностики болезней животных в КНДР. Для соответствующей апробации Россельхознадзор может предоставить данные тест-системы и образцы вакцин на безвозмездной основе, включая научное сопровождение. Более того, КНДР высоко заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров. Сообщается, что северокорейские коллеги готовы направить своих специалистов на обучение в Россию для обмена опытом. Стороны договорились установить прямые контакты для ускорения взаимодействия между службами по вопросу взаимных поставок.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
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экономика, россия, москва, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Москва, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
КНДР выразила готовность экспортировать женьшень и яблоки в Россию
Россельхознадзор подтвердил возможность ввоза яблок и женьшеня из КНДР
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень, сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора.
Данкверт 27 июня в Москве
провел переговоры с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства.
"Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов. Сергей Данкверт подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в данных отгрузках. Ким Су Чхор в свою очередь заявил, что КНДР также готова экспортировать в Россию женьшень", - говорится в сообщении.
Кроме того, главным итогом встречи стало подписание меморандума между Россельхознадзором и комитетом по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР о сотрудничестве в области карантина растений. Подписание состоялось в рамках визита делегации компетентного ведомства КНДР в Россию с целью ознакомления с системой ветеринарного и фитосанитарного надзора и посещения подведомственных службе учреждений.
Россельхознадзор выразил готовность к сотрудничеству в области поставок порядка 30 тест-систем для диагностики болезней животных в КНДР. Для соответствующей апробации Россельхознадзор может предоставить данные тест-системы и образцы вакцин на безвозмездной основе, включая научное сопровождение. Более того, КНДР высоко заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров.
Сообщается, что северокорейские коллеги готовы направить своих специалистов на обучение в Россию для обмена опытом. Стороны договорились установить прямые контакты для ускорения взаимодействия между службами по вопросу взаимных поставок.