https://ria.ru/20240627/eksperty-1955827676.html

Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии

Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии - РИА Новости, 27.06.2024

Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии

Возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии привлечет больше туристов из России, если помимо туристического сбора на Бали они смогут оплатить и другие сервисы... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:53

2024-06-27T12:53

2024-06-27T12:54

туризм

новости - туризм

технологии

бали

индонезия

артур мурадян

интурист

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/09/1563790949_1:0:758:426_1920x0_80_0_0_6a978a0121a9b912ad1ba4debf83790d.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии привлечет больше туристов из России, если помимо туристического сбора на Бали они смогут оплатить и другие сервисы в отелях, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщил в интервью РИА Новости, что его министерство хочет включить карты российской платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе. "Оплата турсбора картой "Мир" будет востребована, если картой "Мир" можно будет оплатить также и другие сервисы в отелях, например спа-услуги или дополнительное питание. Возможность оплаты картой "Мир", безусловно, привлечет в Индонезию больше российских туристов", - сказали агентству в пресс-службе туроператора "Интурист". Коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко в свою очередь отметила устойчивый спрос на направлении. "Полагаем, что включение карт "Мир" в способы оплаты турсбора при въезде на Бали создаст дополнительный комфорт для путешественников и даст возможность выбора туристам. На данный момент мы ожидаем информацию от наших партнеров относительно введения карт "Мир" как одного из способов оплат", - рассказала она. Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что любое использование карты "Мир" повышает удобство российских туристов за границей. "Индонезия является популярным направлением у россиян. Без прямых рейсов, о которых говорят последние полтора года, объемы не столь высоки, но возможность расплачиваться нашими картами привлечет дополнительное количество туристов", - указал он. Однако Мурадян выразил неуверенность в том, что эта идея будет реализована ввиду того, что до сих пор не запущены прямые рейсы в Индонезию, которые, по его мнению, гораздо проще наладить, чем оплату российскими картами в зарубежных странах.

https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html

https://ria.ru/20231201/kuba-1913242013.html

бали

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, технологии, бали, индонезия, артур мурадян, интурист