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Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии - РИА Новости, 27.06.2024
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Туризм
 
12:53 27.06.2024 (обновлено: 12:54 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/eksperty-1955827676.html
Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии
Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии - РИА Новости, 27.06.2024
Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии
Возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии привлечет больше туристов из России, если помимо туристического сбора на Бали они смогут оплатить и другие сервисы... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:53
2024-06-27T12:54
туризм
новости - туризм
технологии
бали
индонезия
артур мурадян
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии привлечет больше туристов из России, если помимо туристического сбора на Бали они смогут оплатить и другие сервисы в отелях, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщил в интервью РИА Новости, что его министерство хочет включить карты российской платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе. "Оплата турсбора картой "Мир" будет востребована, если картой "Мир" можно будет оплатить также и другие сервисы в отелях, например спа-услуги или дополнительное питание. Возможность оплаты картой "Мир", безусловно, привлечет в Индонезию больше российских туристов", - сказали агентству в пресс-службе туроператора "Интурист". Коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко в свою очередь отметила устойчивый спрос на направлении. "Полагаем, что включение карт "Мир" в способы оплаты турсбора при въезде на Бали создаст дополнительный комфорт для путешественников и даст возможность выбора туристам. На данный момент мы ожидаем информацию от наших партнеров относительно введения карт "Мир" как одного из способов оплат", - рассказала она. Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что любое использование карты "Мир" повышает удобство российских туристов за границей. "Индонезия является популярным направлением у россиян. Без прямых рейсов, о которых говорят последние полтора года, объемы не столь высоки, но возможность расплачиваться нашими картами привлечет дополнительное количество туристов", - указал он. Однако Мурадян выразил неуверенность в том, что эта идея будет реализована ввиду того, что до сих пор не запущены прямые рейсы в Индонезию, которые, по его мнению, гораздо проще наладить, чем оплату российскими картами в зарубежных странах.
https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html
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новости - туризм, технологии, бали, индонезия, артур мурадян, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Бали, Индонезия, Артур Мурадян, Интурист
Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии

Эксперты: оплата картами "Мир" на Бали привлечет больше туристов из России

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai BalanganВид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии привлечет больше туристов из России, если помимо туристического сбора на Бали они смогут оплатить и другие сервисы в отелях, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщил в интервью РИА Новости, что его министерство хочет включить карты российской платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе.
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"Оплата турсбора картой "Мир" будет востребована, если картой "Мир" можно будет оплатить также и другие сервисы в отелях, например спа-услуги или дополнительное питание. Возможность оплаты картой "Мир", безусловно, привлечет в Индонезию больше российских туристов", - сказали агентству в пресс-службе туроператора "Интурист".
Коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко в свою очередь отметила устойчивый спрос на направлении. "Полагаем, что включение карт "Мир" в способы оплаты турсбора при въезде на Бали создаст дополнительный комфорт для путешественников и даст возможность выбора туристам. На данный момент мы ожидаем информацию от наших партнеров относительно введения карт "Мир" как одного из способов оплат", - рассказала она.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что любое использование карты "Мир" повышает удобство российских туристов за границей. "Индонезия является популярным направлением у россиян. Без прямых рейсов, о которых говорят последние полтора года, объемы не столь высоки, но возможность расплачиваться нашими картами привлечет дополнительное количество туристов", - указал он.
Однако Мурадян выразил неуверенность в том, что эта идея будет реализована ввиду того, что до сих пор не запущены прямые рейсы в Индонезию, которые, по его мнению, гораздо проще наладить, чем оплату российскими картами в зарубежных странах.
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