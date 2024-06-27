Эксперты оценили возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии
Эксперты: оплата картами "Мир" на Бали привлечет больше туристов из России
CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai BalanganВид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возможность оплаты картами "Мир" в Индонезии привлечет больше туристов из России, если помимо туристического сбора на Бали они смогут оплатить и другие сервисы в отелях, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщил в интервью РИА Новости, что его министерство хочет включить карты российской платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе.
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"Оплата турсбора картой "Мир" будет востребована, если картой "Мир" можно будет оплатить также и другие сервисы в отелях, например спа-услуги или дополнительное питание. Возможность оплаты картой "Мир", безусловно, привлечет в Индонезию больше российских туристов", - сказали агентству в пресс-службе туроператора "Интурист".
Коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко в свою очередь отметила устойчивый спрос на направлении. "Полагаем, что включение карт "Мир" в способы оплаты турсбора при въезде на Бали создаст дополнительный комфорт для путешественников и даст возможность выбора туристам. На данный момент мы ожидаем информацию от наших партнеров относительно введения карт "Мир" как одного из способов оплат", - рассказала она.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что любое использование карты "Мир" повышает удобство российских туристов за границей. "Индонезия является популярным направлением у россиян. Без прямых рейсов, о которых говорят последние полтора года, объемы не столь высоки, но возможность расплачиваться нашими картами привлечет дополнительное количество туристов", - указал он.
Однако Мурадян выразил неуверенность в том, что эта идея будет реализована ввиду того, что до сих пор не запущены прямые рейсы в Индонезию, которые, по его мнению, гораздо проще наладить, чем оплату российскими картами в зарубежных странах.
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