https://ria.ru/20240627/eksperiment-1955797572.html

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят - РИА Новости, 27.06.2024

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России, рассчитанный на два года, будет продлен, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:04

2024-06-27T11:04

2024-06-27T11:04

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россия

евразийский банк развития

банки

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АЛМА-АТА, 27 июн - РИА Новости. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России, рассчитанный на два года, будет продлен, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. "Пилот рассчитан пока на два года, но уже мы для себя приняли решение, что мы будем продлять действие пилота, и уже рассматриваем введение комплексного регулирования на территории всей Российской Федерации. Уже меньше чем за год мы получили достаточно опыта и подтверждения того, что эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны", - сказал он, выступая на бизнес-форуме Евразийского банка развития. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). "Мы понимаем, что у традиционных финансов есть свои ограничения, есть свои проблемы с точки зрения этики, ответственности и устойчивости. Поэтому финансы должны быть построены на других принципах. И мы здесь видим исламские финансы как некий эталон того, как должны быть выстроены устойчивые и ответственные финансы в будущем. И самое интересное, но мы когда проводим наш эксперимент, мы видим, что исламские финансы и интерес к исламским финансам выходят далеко за рамки религии", - отметил Чебесков. "Действительно мы видим, что у граждан, даже которые другого вероисповедания, им нужна ответственность, им нужно понимание, что они участвуют финансово в каких-то устойчивых проектах. То есть тут, видимо, интерес значительно более широкий, чем мы даже сами ожидали для себя", – продолжил он. Он напомнил, что создан специальный механизм, при котором те компании, которые хотят заниматься таким видом финансирования и предлагать такие финансовые продукты, должны попасть в реестр Банка России. "Сейчас в этом реестре компаний всего 23 организации с середины прошлого года, большинство из этих компаний добавились в этом году. Мы на ранних стадиях этого эксперимента. В общей сложности мы ожидаем еще пару десятков таких компаний в пилоте до конца этого года", - сказал он.

https://ria.ru/20240520/ganeev-1947122985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, евразийский банк развития, банки