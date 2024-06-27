https://ria.ru/20240627/ege-1955841421.html
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
Требования Рособрнадзора в отношении экзамена по русскому языку для мигрантов коснутся организационных моментов и не повлияют на его содержательную часть,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:39
2024-06-27T13:39
2024-06-27T13:45
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Требования Рособрнадзора в отношении экзамена по русскому языку для мигрантов коснутся организационных моментов и не повлияют на его содержательную часть, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9 и 11 классов российских школ. "Речь идет об организационно-технологической составляющей, обеспечивающей проведение объективного экзамена. Это технологии, подобные проведению ЕГЭ. Эти требования и условия не влияют на содержательную часть экзамена", - сообщили в ведомстве. Там также добавили, что содержание экзамена определяется на основе минимальных требований, разрабатываемых Минпросвещения России.
https://ria.ru/20240625/ekzamen-1955290876.html
https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
Рособрнадзор: требования к ЕГЭ для мигрантов коснутся организационных моментов