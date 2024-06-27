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Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест - РИА Новости, 27.06.2024
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10:05 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/efimov-1955728590.html
Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест
Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест - РИА Новости, 27.06.2024
Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест
В районе Внуково в Новой Москве построен детский сад на 350 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:05
2024-06-27T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В районе Внуково в Новой Москве построен детский сад на 350 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Детский сад стал сотым дошкольным образовательным учреждением, возведенным в ТиНАО с момента присоединения новых территорий к столице. Он полностью соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, стандартам качества и оснащения. Здание рассчитано на 350 воспитанников. Помещения оборудованы современными системами микроклимата и терморегуляции. В ближайшее время застройщик передаст объект в городскую систему образования ", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что детский сад на территории жилого комплекса "Переделкино Ближнее" возвела девелоперская группа "Абсолют". Он расположен в деревне Рассказовка на улице Василия Аксенова, дом 1. Площадь застройки составила 4,7 тысячи квадратных метров. Прилегающая территория была благоустроена, на ней высадили деревья и кустарники, установили малые архитектурные формы, а также оборудовали игровые площадки с теневыми навесами.Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что разрешение застройщику на ввод детского сада в эксплуатацию было выдано в конце мая.Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что трехэтажное здание рассчитано на детей от трех до семи лет и включает в себя 14 групп. В нем оборудованы игровые, спальни, буфеты, раздевалки, размещены музыкальный зал и два физкультурных зала, кабинет развивающих занятий и медицинский пункт.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2012 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию 100 дошкольных образовательных учреждений, а в этом году в столице планируют завершить строительство еще 11.Группа "Абсолют" строит жилую и коммерческую недвижимость. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, входит в топ-15 застройщиков Москвы по объему текущего строительства.
https://ria.ru/20240626/efimov-1955526064.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В районе Внуково в Новой Москве построен детский сад на 350 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Детский сад стал сотым дошкольным образовательным учреждением, возведенным в ТиНАО с момента присоединения новых территорий к столице. Он полностью соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, стандартам качества и оснащения. Здание рассчитано на 350 воспитанников. Помещения оборудованы современными системами микроклимата и терморегуляции. В ближайшее время застройщик передаст объект в городскую систему образования ", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Уточняется, что детский сад на территории жилого комплекса "Переделкино Ближнее" возвела девелоперская группа "Абсолют". Он расположен в деревне Рассказовка на улице Василия Аксенова, дом 1. Площадь застройки составила 4,7 тысячи квадратных метров. Прилегающая территория была благоустроена, на ней высадили деревья и кустарники, установили малые архитектурные формы, а также оборудовали игровые площадки с теневыми навесами.
Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что разрешение застройщику на ввод детского сада в эксплуатацию было выдано в конце мая.
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Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что трехэтажное здание рассчитано на детей от трех до семи лет и включает в себя 14 групп. В нем оборудованы игровые, спальни, буфеты, раздевалки, размещены музыкальный зал и два физкультурных зала, кабинет развивающих занятий и медицинский пункт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2012 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию 100 дошкольных образовательных учреждений, а в этом году в столице планируют завершить строительство еще 11.
Группа "Абсолют" строит жилую и коммерческую недвижимость. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, входит в топ-15 застройщиков Москвы по объему текущего строительства.
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