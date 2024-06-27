Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В районе Внуково в Новой Москве построен детский сад на 350 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Детский сад стал сотым дошкольным образовательным учреждением, возведенным в ТиНАО с момента присоединения новых территорий к столице. Он полностью соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, стандартам качества и оснащения. Здание рассчитано на 350 воспитанников. Помещения оборудованы современными системами микроклимата и терморегуляции. В ближайшее время застройщик передаст объект в городскую систему образования ", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что детский сад на территории жилого комплекса "Переделкино Ближнее" возвела девелоперская группа "Абсолют". Он расположен в деревне Рассказовка на улице Василия Аксенова, дом 1. Площадь застройки составила 4,7 тысячи квадратных метров. Прилегающая территория была благоустроена, на ней высадили деревья и кустарники, установили малые архитектурные формы, а также оборудовали игровые площадки с теневыми навесами.
Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что разрешение застройщику на ввод детского сада в эксплуатацию было выдано в конце мая.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что трехэтажное здание рассчитано на детей от трех до семи лет и включает в себя 14 групп. В нем оборудованы игровые, спальни, буфеты, раздевалки, размещены музыкальный зал и два физкультурных зала, кабинет развивающих занятий и медицинский пункт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2012 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию 100 дошкольных образовательных учреждений, а в этом году в столице планируют завершить строительство еще 11.
Группа "Абсолют" строит жилую и коммерческую недвижимость. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, входит в топ-15 застройщиков Москвы по объему текущего строительства.