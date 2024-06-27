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Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки - РИА Новости, 27.06.2024
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09:06 27.06.2024 (обновлено: 10:06 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/efimov-1955727902.html
Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки
Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки - РИА Новости, 27.06.2024
Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки
В Москве в десяти округах в проектах комплексного развития территорий (КРТ) заложена возможность строительства технопарков, всего таких проектов 42, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:06
2024-06-27T10:06
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В Москве в десяти округах в проектах комплексного развития территорий (КРТ) заложена возможность строительства технопарков, всего таких проектов 42, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тысяч рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Больше всего их планируется возвести в рамках проектов КРТ на северо-востоке, севере, юго-востоке и западе Москвы.Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи "квадратов" возведут на территории бывшей промзоны "Теплый стан" в Ясеневе. Технопарк также планируется построить на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере Москвы.
https://ria.ru/20240626/efimov-1955463309.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В Москве в десяти округах в проектах комплексного развития территорий (КРТ) заложена возможность строительства технопарков, всего таких проектов 42, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тысяч рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Больше всего их планируется возвести в рамках проектов КРТ на северо-востоке, севере, юго-востоке и западе Москвы.
Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи "квадратов" возведут на территории бывшей промзоны "Теплый стан" в Ясеневе. Технопарк также планируется построить на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере Москвы.
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