https://ria.ru/20240627/efimov-1955727902.html

Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки

Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки - РИА Новости, 27.06.2024

Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки

В Москве в десяти округах в проектах комплексного развития территорий (КРТ) заложена возможность строительства технопарков, всего таких проектов 42, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:06

2024-06-27T09:06

2024-06-27T10:06

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В Москве в десяти округах в проектах комплексного развития территорий (КРТ) заложена возможность строительства технопарков, всего таких проектов 42, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тысяч рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Больше всего их планируется возвести в рамках проектов КРТ на северо-востоке, севере, юго-востоке и западе Москвы.Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи "квадратов" возведут на территории бывшей промзоны "Теплый стан" в Ясеневе. Технопарк также планируется построить на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере Москвы.

https://ria.ru/20240626/efimov-1955463309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)