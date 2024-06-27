https://ria.ru/20240627/dtp-1955775448.html
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП - РИА Новости, 27.06.2024
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП
Несколько машин столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве, перегородив движение, образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:49
2024-06-27T09:49
2024-06-27T14:13
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве, перегородив движение, образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости. ДТП произошло в районе станции метро "Текстильщики". Два автомобиля сильно покорежены, их развернуло поперек проспекта - по направлению и в область, и в центр.Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты", пробка тянется от пересечения Волгоградского проспекта с Зеленодольской улицей и до юго-восточной хорды Московского скоростного диаметра, а также развязки Третьего транспортного кольца.В пресс-службе столичного главка МВД уточнили агентству, что, предварительно, произошло столкновение пяти машин, пострадавших нет.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП
На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись несколько машин
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве, перегородив движение, образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП произошло в районе станции метро "Текстильщики". Два автомобиля сильно покорежены, их развернуло поперек проспекта - по направлению и в область, и в центр.
Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты", пробка тянется от пересечения Волгоградского проспекта с Зеленодольской улицей и до юго-восточной хорды Московского скоростного диаметра, а также развязки Третьего транспортного кольца.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили агентству, что, предварительно, произошло столкновение пяти машин, пострадавших нет.