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В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 27.06.2024
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08:30 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/dtp-1955756641.html
В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком
В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 27.06.2024
В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком
Междугородный автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, число пострадавших устанавливается, сообщает госавтоинспекция по Кемеровской области. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:30
2024-06-27T08:30
происшествия
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Междугородный автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, число пострадавших устанавливается, сообщает госавтоинспекция по Кемеровской области. "Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса произошло сегодня около 08.40 (04.40 мск) на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского округа", – говорится в сообщении. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту "Новосибирск - Кемерово", находились 29 пассажиров. В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", – сообщили в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html
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происшествия, авто, кемеровская область
Происшествия, Авто, Кемеровская область
В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком

В Кузбассе автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Междугородный автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, число пострадавших устанавливается, сообщает госавтоинспекция по Кемеровской области.
«
"Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса произошло сегодня около 08.40 (04.40 мск) на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского округа", – говорится в сообщении.
На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту "Новосибирск - Кемерово", находились 29 пассажиров. В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", – сообщили в Госавтоинспекции.
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