https://ria.ru/20240627/dtp-1955756641.html

В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком

В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 27.06.2024

В Кузбассе автобус столкнулся с грузовиком

Междугородный автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, число пострадавших устанавливается, сообщает госавтоинспекция по Кемеровской области. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:30

2024-06-27T08:30

2024-06-27T08:30

происшествия

авто

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Междугородный автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, число пострадавших устанавливается, сообщает госавтоинспекция по Кемеровской области. "Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса произошло сегодня около 08.40 (04.40 мск) на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского округа", – говорится в сообщении. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигающемся по маршруту "Новосибирск - Кемерово", находились 29 пассажиров. В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", – сообщили в Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html

кемеровская область

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происшествия, авто, кемеровская область