https://ria.ru/20240627/drop-1955753314.html

В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами

В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами - РИА Новости, 27.06.2024

В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами

Совет по правам человека (СПЧ) предлагает внести поправки в уголовное законодательство для борьбы с мошенниками, которые используют подставных лиц и их... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:37

2024-06-27T07:37

2024-06-27T07:37

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/36/1557333658_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e7427a270b08528afbd8061ca1b8fef1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предлагает внести поправки в уголовное законодательство для борьбы с мошенниками, которые используют подставных лиц и их банковские счета, сообщила РИА Новости член СПЧ РФ Элина Сидоренко. "Сейчас в России число дропперов колеблется, по разным данным, от 500 до 2 миллионов человек. По данным Ассоциации банков России, число активных дропперских карт составляет 100 тысяч, а треть дропперов - несовершеннолетние", - сказал Сидоренко в кулуарах ПМЮФ. По ее словам, в настоящее время в России не хватает рычагов для борьбы с дропами. "Для эффективной борьбы с дропами необходимо установить дифференцированную уголовную ответственность", - сказала Сидоренко. Правозащитница подчеркнула, что особую опасность представляет участие несовершеннолетних в аферах. "Подростки соглашаются на дропперство в стремлении получить легкий заработок, мошенники апеллируют тем, что уголовная ответственность их не коснется, и многие на это соглашаются", - сказала она. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право - основа глобального равновесия".

https://ria.ru/20240624/moshenniki-1955033312.html

https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), мошенничество