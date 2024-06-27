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В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами - РИА Новости, 27.06.2024
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07:37 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/drop-1955753314.html
В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами
В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами - РИА Новости, 27.06.2024
В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами
Совет по правам человека (СПЧ) предлагает внести поправки в уголовное законодательство для борьбы с мошенниками, которые используют подставных лиц и их... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:37
2024-06-27T07:37
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предлагает внести поправки в уголовное законодательство для борьбы с мошенниками, которые используют подставных лиц и их банковские счета, сообщила РИА Новости член СПЧ РФ Элина Сидоренко. "Сейчас в России число дропперов колеблется, по разным данным, от 500 до 2 миллионов человек. По данным Ассоциации банков России, число активных дропперских карт составляет 100 тысяч, а треть дропперов - несовершеннолетние", - сказал Сидоренко в кулуарах ПМЮФ. По ее словам, в настоящее время в России не хватает рычагов для борьбы с дропами. "Для эффективной борьбы с дропами необходимо установить дифференцированную уголовную ответственность", - сказала Сидоренко. Правозащитница подчеркнула, что особую опасность представляет участие несовершеннолетних в аферах. "Подростки соглашаются на дропперство в стремлении получить легкий заработок, мошенники апеллируют тем, что уголовная ответственность их не коснется, и многие на это соглашаются", - сказала она. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право - основа глобального равновесия".
https://ria.ru/20240624/moshenniki-1955033312.html
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), мошенничество
Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Мошенничество
В СПЧ предложили внести поправки для борьбы с дропами

СПЧ предлагает ввести уголовную ответственность для борьбы с дропперами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предлагает внести поправки в уголовное законодательство для борьбы с мошенниками, которые используют подставных лиц и их банковские счета, сообщила РИА Новости член СПЧ РФ Элина Сидоренко.
"Сейчас в России число дропперов колеблется, по разным данным, от 500 до 2 миллионов человек. По данным Ассоциации банков России, число активных дропперских карт составляет 100 тысяч, а треть дропперов - несовершеннолетние", - сказал Сидоренко в кулуарах ПМЮФ.
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По ее словам, в настоящее время в России не хватает рычагов для борьбы с дропами.
"Для эффективной борьбы с дропами необходимо установить дифференцированную уголовную ответственность", - сказала Сидоренко.
Правозащитница подчеркнула, что особую опасность представляет участие несовершеннолетних в аферах.
"Подростки соглашаются на дропперство в стремлении получить легкий заработок, мошенники апеллируют тем, что уголовная ответственность их не коснется, и многие на это соглашаются", - сказала она.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право - основа глобального равновесия".
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