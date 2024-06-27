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Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург - РИА Новости, 27.06.2024
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15:30 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/devochka-1955879560.html
Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург
Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург - РИА Новости, 27.06.2024
Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург
Девочка-подросток, пострадавшая при сходе поезда в Коми, получила повреждение мягких тканей, ей потребуется помощь пластического хирурга, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:30
2024-06-27T15:30
происшествия
сыктывкар
кабардинка
геленджик
владимир уйба
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Девочка-подросток, пострадавшая при сходе поезда в Коми, получила повреждение мягких тканей, ей потребуется помощь пластического хирурга, сообщила РИА Новости близкая подруга матери ребенка. Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщил, что самую тяжёлую пострадавшую - 14-летнюю девушку вместе с её родителями транспортируют вертолётом в Сыктывкар. По данным министерства здравоохранения Коми, девочка переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации. "В этом поезде ехала моя очень близкая подруга — крёстная мой дочери с семьёй. Всё произошло внезапно и быстро. Они не сразу поняли, что случилось. Выбирались при помощи других. Родители не могли найти девочку, отец позже обнаружил ее сидящей на рельсах в состоянии шока. Потом девочка потеряла сознание. У ребенка нет переломов, но повреждены мягкие ткани и сотрясение. Подростку позже потребуется помощь пластического хирурга, когда будет состояние удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что сейчас девочка находится в реанимации без сознания. Ее состояние остается тяжёлым. По словам женщины, пострадавшая и ее родители ехали на отдых к ней в гости в село Кабардинка в Геленджике. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.
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сыктывкар
кабардинка
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
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происшествия, сыктывкар, кабардинка, геленджик, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Сыктывкар, Кабардинка, Геленджик, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург

Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется пластическая хирургия

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Девочка-подросток, пострадавшая при сходе поезда в Коми, получила повреждение мягких тканей, ей потребуется помощь пластического хирурга, сообщила РИА Новости близкая подруга матери ребенка.
Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщил, что самую тяжёлую пострадавшую - 14-летнюю девушку вместе с её родителями транспортируют вертолётом в Сыктывкар. По данным министерства здравоохранения Коми, девочка переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации.
"В этом поезде ехала моя очень близкая подруга — крёстная мой дочери с семьёй. Всё произошло внезапно и быстро. Они не сразу поняли, что случилось. Выбирались при помощи других. Родители не могли найти девочку, отец позже обнаружил ее сидящей на рельсах в состоянии шока. Потом девочка потеряла сознание. У ребенка нет переломов, но повреждены мягкие ткани и сотрясение. Подростку позже потребуется помощь пластического хирурга, когда будет состояние удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас девочка находится в реанимации без сознания. Ее состояние остается тяжёлым.
По словам женщины, пострадавшая и ее родители ехали на отдых к ней в гости в село Кабардинка в Геленджике.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.
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