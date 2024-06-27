Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург
Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется пластическая хирургия
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Девочка-подросток, пострадавшая при сходе поезда в Коми, получила повреждение мягких тканей, ей потребуется помощь пластического хирурга, сообщила РИА Новости близкая подруга матери ребенка.
Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщил, что самую тяжёлую пострадавшую - 14-летнюю девушку вместе с её родителями транспортируют вертолётом в Сыктывкар. По данным министерства здравоохранения Коми, девочка переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации.
"В этом поезде ехала моя очень близкая подруга — крёстная мой дочери с семьёй. Всё произошло внезапно и быстро. Они не сразу поняли, что случилось. Выбирались при помощи других. Родители не могли найти девочку, отец позже обнаружил ее сидящей на рельсах в состоянии шока. Потом девочка потеряла сознание. У ребенка нет переломов, но повреждены мягкие ткани и сотрясение. Подростку позже потребуется помощь пластического хирурга, когда будет состояние удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас девочка находится в реанимации без сознания. Ее состояние остается тяжёлым.
По словам женщины, пострадавшая и ее родители ехали на отдых к ней в гости в село Кабардинка в Геленджике.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.