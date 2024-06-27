https://ria.ru/20240627/deti-1955957134.html

В реке на Ставрополье утонули двое детей

В реке на Ставрополье утонули двое детей - РИА Новости, 27.06.2024

В реке на Ставрополье утонули двое детей

Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после того, как двое детей утонули в реке в Новоалександровском округе, еще одного ребенка удалось... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:18

2024-06-27T21:18

2024-06-27T21:18

происшествия

россия

ставропольский край

новоалександровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после того, как двое детей утонули в реке в Новоалександровском округе, еще одного ребенка удалось спасти, сообщает СУ СК РФ по региону. "Вечером 27 июня в городе Новоалександровске трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватка и начали тонуть. Детей достала из воды находившаяся неподалеку женщина. При этом двух мальчиков спасти не удалось", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще один ребенок, которому три года, в тяжелом состоянии находится в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. "Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве. Региональное ГУ МЧС уточнило, что одному из погибших детей был один год, другому – шесть лет. "Во время произошедшего их родителей рядом не было. Из воды детей достали очевидцы. Данное место не было приспособлено для купания", - подчеркнули в МЧС.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

https://ria.ru/20240622/stavropole-1954706133.html

россия

ставропольский край

новоалександровск

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происшествия, россия, ставропольский край, новоалександровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)