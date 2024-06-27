Омбудсмен рассказала о состоянии детей, поступивших из Севастополя в Москву
Ярославская: 2 детей, поступивших из Севастополя в Москву, остаются в реанимации
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Двое из двенадцати детей, которых доставили из Севастополя в столицу, остаются в реанимации, это брат и сестра, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ярославская посетила НИИ детской хирургии и травматологии в четверг вместе с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
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"На сегодняшний день в больницах Москвы находятся 12 детей. Пятеро проходят лечение в Клинике Рошаля. Трое ребят переведены из реанимации в палату. Двое детей, брат и сестра, остаются в реанимации", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
По ее словам, рядом с детьми находятся и их родители. В отдельной палате в хирургическом отделении вместе с детьми лежит их мама. В разрешенное время навестить детей приходит их папа, он тоже легко ранен.
"Гостиница, которую предоставила ему больница, находится очень далеко. Принято решение, что мы должны помочь ему разместиться в гостинице в пешей доступности от медучреждения. В ближайшее время обязательно решим этот вопрос", - добавила Ярославская.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.