https://ria.ru/20240627/deti-1955909854.html

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, поступивших из Севастополя в Москву

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, поступивших из Севастополя в Москву - РИА Новости, 27.06.2024

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, поступивших из Севастополя в Москву

Двое из двенадцати детей, которых доставили из Севастополя в столицу, остаются в реанимации, это брат и сестра, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:26

2024-06-27T17:26

2024-06-27T17:26

специальная военная операция на украине

севастополь

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россия

ольга ярославская

мария львова-белова

обстрел севастополя ракетами atacms

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Двое из двенадцати детей, которых доставили из Севастополя в столицу, остаются в реанимации, это брат и сестра, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ярославская посетила НИИ детской хирургии и травматологии в четверг вместе с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "На сегодняшний день в больницах Москвы находятся 12 детей. Пятеро проходят лечение в Клинике Рошаля. Трое ребят переведены из реанимации в палату. Двое детей, брат и сестра, остаются в реанимации", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. По ее словам, рядом с детьми находятся и их родители. В отдельной палате в хирургическом отделении вместе с детьми лежит их мама. В разрешенное время навестить детей приходит их папа, он тоже легко ранен. "Гостиница, которую предоставила ему больница, находится очень далеко. Принято решение, что мы должны помочь ему разместиться в гостинице в пешей доступности от медучреждения. В ближайшее время обязательно решим этот вопрос", - добавила Ярославская. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955533713.html

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севастополь, москва, россия, ольга ярославская, мария львова-белова, обстрел севастополя ракетами atacms, здоровье - общество, происшествия