https://ria.ru/20240627/derevo-1955931751.html
В Воронеже девушка умерла после падения дерева
В Воронеже девушка умерла после падения дерева - РИА Новости, 27.06.2024
В Воронеже девушка умерла после падения дерева
Девятнадцатилетняя девушка, на которую в центре Воронежа упало дерево, умерла в больнице, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:40
2024-06-27T18:40
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ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка, на которую в центре Воронежа упало дерево, умерла в больнице, сообщает управление СК РФ по региону. Ветер скоростью до 23 метров в секунду бушевал в Воронеже и области 20 и 21 июня. По данным мэрии на 18.55 мск 20 июня, в городе упало 27 деревьев, а 21 июня падение деревьев из-за ветра продолжилось. В местных Telegram-каналах появилось видео с улицы Орджоникидзе в центре Воронежа, на котором показано, как на идущую девушку падает огромная ветка, полностью накрыв пострадавшую. СК начал проверку по факту случившегося. "По предварительным данным, 21 июня 2024 года около дома 8 по улице Орджоникидзе города Воронежа упало дерево, травмировавшее 19-летнюю прохожую. В результате удара девушка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в больницу. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении. По факту смертельной травмы девушки в результате падения дерева возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан. "Следствие полагает, что смерть местной жительницы стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан", - говорится в сообщении. Как отмечала мэрия Воронежа, упавшее дерево "росло на придомовой территории, земля на кадастре, зона ответственности обслуживающей жилье организации".
https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже девушка умерла после падения дерева
В Воронеже 19-летняя девушка, на которую упало дерево, умерла в больнице
ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости.
Девятнадцатилетняя девушка, на которую в центре Воронежа упало дерево, умерла в больнице, сообщает управление СК
РФ по региону.
Ветер скоростью до 23 метров в секунду бушевал в Воронеже и области 20 и 21 июня. По данным мэрии на 18.55 мск 20 июня, в городе упало 27 деревьев, а 21 июня падение деревьев из-за ветра продолжилось. В местных Telegram-каналах появилось видео с улицы Орджоникидзе в центре Воронежа, на котором показано, как на идущую девушку падает огромная ветка, полностью накрыв пострадавшую. СК начал проверку по факту случившегося.
"По предварительным данным, 21 июня 2024 года около дома 8 по улице Орджоникидзе города Воронежа упало дерево, травмировавшее 19-летнюю прохожую. В результате удара девушка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в больницу. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.
По факту смертельной травмы девушки в результате падения дерева возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан.
"Следствие полагает, что смерть местной жительницы стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан", - говорится в сообщении.
Как отмечала мэрия Воронежа, упавшее дерево "росло на придомовой территории, земля на кадастре, зона ответственности обслуживающей жилье организации".