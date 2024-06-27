https://ria.ru/20240627/debaty-1955969122.html
Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов
Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов - РИА Новости, 27.06.2024
Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии, такая практика не... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:46
2024-06-27T23:46
2024-06-27T23:46
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии, такая практика не стандартна, указывает ассоциация журналистов Белого дома и просит допустить хотя бы одного представителя прессы. "Сегодняшние дебаты пройдут без присутствия аудитории, а их правилами предусмотрено выключать микрофоны кандидатов. Мы не знаем, как получится в реальности. Журналист пула должен наблюдать, что говорится и делается, когда микрофоны выключены, а кандидаты не в объективе камеры, но говорят, показывают жесты, двигаются или что-то другое", — говорится в заявлении ассоциации. Ассоциация рассчитывает, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы одного журналиста пула. Пока там разрешили присутствовать только телеоператорам и фотографам, журналиста из печатного издания пустят только в перерыве, оценить обстановку. "Пул Белого дома был допущен до присутствия на дебатах в прошлом, мы считаем, что этот стандарт важен", - говорится в заявлении. Дебаты Байдена и Трампа организовывает телеканал CNN, они начнутся в 21.00 (04.00 мск пятницы) и рассчитаны на 90 минут.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов
Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии, такая практика не стандартна, указывает ассоциация журналистов Белого дома и просит допустить хотя бы одного представителя прессы.
"Сегодняшние дебаты пройдут без присутствия аудитории, а их правилами предусмотрено выключать микрофоны кандидатов. Мы не знаем, как получится в реальности. Журналист пула должен наблюдать, что говорится и делается, когда микрофоны выключены, а кандидаты не в объективе камеры, но говорят, показывают жесты, двигаются или что-то другое", — говорится в заявлении ассоциации.
Ассоциация рассчитывает, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы одного журналиста пула. Пока там разрешили присутствовать только телеоператорам и фотографам, журналиста из печатного издания пустят только в перерыве, оценить обстановку.
"Пул Белого дома был допущен до присутствия на дебатах в прошлом, мы считаем, что этот стандарт важен", - говорится в заявлении.
Дебаты Байдена и Трампа организовывает телеканал CNN, они начнутся в 21.00 (04.00 мск пятницы) и рассчитаны на 90 минут.