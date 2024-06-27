https://ria.ru/20240627/debaty-1955725819.html

Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в четверг

Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в четверг - РИА Новости, 27.06.2024

Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в четверг

Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут в четверг. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:22

2024-06-27T00:22

2024-06-27T00:22

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут в четверг. Организатором нынешнего раунда выступает телеканал CNN, само мероприятие состоится в Атланте, штат Джорджия, в 21.00 (4.00 мск). Дебаты продлятся 90 минут, говорить участники будут по очереди, пока выступает один, микрофон другого будет выключен - в прошлом работающие микрофоны порождали хаос, поскольку участники, особенно Трамп, перебивали и друг друга, и ведущих. Байдену после жеребьевки досталось право выбрать место на подиуме, а его оппонент выбрал говорить последним. В этом выборном сезоне дебаты проводятся до того, как кандидаты выдвинуты своими партиями. Некоторые аналитики объясняют спешку тем, что демократы хотят проверить Байдена, и если он проиграет первую телесхватку, в партии готовы отказаться от него и заменить на съезде в августе другим претендентом, популярным у электората. Трамп обещал привести на дебаты кандидата в вице-президенты, пока он держит в секрете личность своего будущего напарника по гонке. Основные темы Главными вопросами дебатов, как считают опрошенные РИА Новости американские эксперты, должны стать внутренние проблемы: в первую очередь экономика, затем миграция. Трамп настаивает, что Байден рушит "американскую мечту", хоронит экономику и ведет страну в ад. Он винит демократа за инфляцию и рост цен на топливо. Байден со своей стороны хвастается постковидным восстановлением рынка труда и вложениями в инфраструктуру. Граница была наглухо закрыта во время администрации Трампа, заявляет экс-президент, а сейчас - настоящая катастрофа, связанная с рекордным притоком нелегалов. Байден обвиняет в бездействии республиканцев из конгресса, настаивая, что возможности исполнительной власти исчерпаны. Он спешно пытается оформить новые ограничительные меры, которые оппоненты называют запоздавшими. Трамп породил политическое насилие и оправдывает штурм Капитолия, он будет торговать президентством, если победит, пугает Байден. Демократы превратили юстицию в оружие против неугодных и вмешиваются в выборы через уголовное преследование главного политического оппонента, жалуется Трамп. Международные дела Трамп в случае своей победы обещает урегулировать конфликт вокруг Украины еще до инаугурации, его советники представили план по подталкиванию Киева к мирным переговорам, отказ от которых грозит лишением поддержки Вашингтона. Байден настаивает, что Украине нужно отправлять вооружения, и пугает "российской угрозой" Европу. Байден говорит, что двери НАТО открыты для всех, будущее Украины - в альянсе. Трамп указывает, что подобные высказывания ошибочны и закономерно раздражают Россию. Байден всецело поддерживает НАТО, Трамп требует, чтобы остальные участники увеличили свои взносы, и сомневается, что кто-то из альянса придет США на помощь, если понадобится. Взгляды на конфликт на Ближнем Востоке сходятся в поддержке Израиля, но Трамп обвиняет Байдена в том, что он делает недостаточно, а действующий президент робко критикует израильское руководство. Байден допускает оскорбительные реплики в адрес коллег из РФ и КНР, Трамп хвастается хорошими отношениями с "крутыми" лидерами. Общая физическая подготовка Во время прошлой кампании Байден был значительно проворней нынешнего себя в репликах и ответах, хотя и заводился, требовал от Трампа заткнуться, называл его клоуном и выходил из себя при упоминании проблемного сына Хантера. Спустя четыре года бодрости в президенте США поубавилось, он все чаще стал забываться, путаться и бессвязно озвучивать телесуфлер. За свой срок на посту Байден упал с велосипеда, трапа самолета, на сцене, неоднократно терялся, часто ошибался и даже был назван пожилым человеком с плохой памятью в отчете спецпрокурора. Все это хочет использовать Трамп, который настаивал, чтобы участники дебатов стояли в ходе их проведения. Есть и другие перемены - Трамп теперь осужденный преступник, как и сын Байдена Хантер. Впрочем, бывший президент старается обернуть ситуацию в свою пользу, заявляя о "пытках" в ходе получасовой явки в тюрьму по одному из разбирательств и провозглашая себя "политзаключенным" после вердикта присяжных. Байден неизменно говорит, что гордится сыном, "завязавшим наркоманом", хотя изрядно нервничает, когда разговор заходит об этом. Телепоединок пройдет на "поле" действующего американского лидера, дебаты проводит продемократический телеканал CNN. Трампу вряд ли дадут обвинять оппонента во вмешательстве в выборы или в мошенничестве в 2020 году, тему Хантера тоже, вероятно, постараются переводить в другое русло, менее личное. Команда Байдена, по данным американских СМИ, в ходе предстоящих первых дебатов с Трампом хочет показать, что США в случае победы республиканца на выборах ждет "хаос и разделение", а вот действующий президент - это "стабильность и мудрость". Чтобы подготовиться к телеспарингу Байден на неделю скрылся от общественности в загородной резиденции президентов, где репетировал споры с разными версиями республиканца - вежливой и дерзкой, роль исполнял человек из окружения американского лидера. Трамп же оттачивал мастерство оратора на митингах сторонников. На требование Трампа проверить Байдена на наркотики перед дебатами в штабе действующего президента посмеялись, заявив, что республиканец выступал с подобной просьбой и когда боролся за пост в 2016 году против Хилари Клинтон. "Дважды подвергнутый импичменту, осужденный преступник, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился" - образ Трампа, который, как рассчитывают в штабе Байдена, они смогут представить американскому избирателю, сообщали американские СМИ. Согласно опросу социологов из Rasmussen Report, избиратели считают, что дебаты выиграет Трамп - в этом убеждены 47% респондентов, 37% - верят в победу Байдена.

https://ria.ru/20240625/tramp-1955284917.html

https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html

https://ria.ru/20240626/debaty-1955474940.html

https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html

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