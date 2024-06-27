https://ria.ru/20240627/cnn-1955801163.html

В США уволили механика, пожаловавшегося на неправильную сборку Boeing 787

В США уволили механика, пожаловавшегося на неправильную сборку Boeing 787 - РИА Новости, 27.06.2024

В США уволили механика, пожаловавшегося на неправильную сборку Boeing 787

Механик субподрядчика американской аэрокосмической корпорации Boeing, компании Strom, подавал жалобы о неправильной сборке самолётов Boeing 787 Dreamliner и был РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:13

2024-06-27T11:13

2024-06-27T11:14

в мире

канзас

сша

boeing 787

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95856/48/958564839_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ed2d0d4079bfaa44d77fd60031f5b914.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Механик субподрядчика американской аэрокосмической корпорации Boeing, компании Strom, подавал жалобы о неправильной сборке самолётов Boeing 787 Dreamliner и был уволен, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы. "Осведомитель заявил, что части самолетов Boeing 787 Dreamliner были собраны небезопасным образом, что потенциально может привести к "разрушительным последствиям"... В октябре 2023 года он подал жалобу в Boeing и Spirit (поставщик Boeing - ред.) из-за некачественных процессов производства и обслуживания, свидетелем которых он был, и был уволен через несколько месяцев", - говорится в сообщении. По данным телеканала, механик компании Strom Ричард Куэвас заявил, что был свидетелем неправильно просверленных в носовых герметических перегородках отверстий в трёх самолётах 787 на заводе в штате Канзас. По его словам, рабочие просверлили отверстия большего размера, чем указано в спецификациях Boeing, что может создать серьёзный риск для безопасности пассажиров. Куэвас подал жалобу по горячей линии Boeing, заявив руководству корпорации, что Spirit, подрядчиком которой является компания Strom, утаивает от них проблемы. После этого, как заявил механик, Boeing начала расследование по поводу опасений Куэваса, предупредив руководство Spirit о жалобах, а впоследствии он был внезапно уволен. В жалобах, с которыми ознакомился телеканал, говорится, что, по мнению осведомителя, проблемы подобного рода могут затронуть как минимум 10-12 самолетов, находящихся в производстве или уже переданных Boeing. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. В середине июня сообщалось, что Boeing занимается расследованием новой неисправности, обнаруженной у самолетов Boeing 787 Dreamliner, которая связана с неправильной установкой крепежа для фюзеляжей.

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

https://ria.ru/20240613/reuters-1952692669.html

канзас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канзас, сша, boeing 787