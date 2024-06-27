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Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри - РИА Новости, 27.06.2024
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13:22 27.06.2024 (обновлено: 13:25 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри - РИА Новости, 27.06.2024
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
Министерство юстиции РФ будет следить за инициативой депутатов, предложивших ограничить распространение идеологии бездетности (childfree, чайлдфри), но тут... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:22
2024-06-27T13:25
россия
общество
всеволод вуколов
министерство юстиции рф (минюст россии)
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ будет следить за инициативой депутатов, предложивших ограничить распространение идеологии бездетности (childfree, чайлдфри), но тут главное - не допустить перегибов, сообщил РИА Новости на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Всеволод Вуколов.Ранее на одной из сессий ПМЮФ Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри."Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить. В принципе, наша идея - это создавать соответствующие социальные условия, чтобы поощрить рождение детей. Будем смотреть, какие предложения есть… Это важный вопрос, и надо каким-то образом на это реагировать. Это вопросы, связанные с пропагандой бездетности", - сказал Вуколов. При этом, отметил он, в этом вопросе нужно быть аккуратным и не "допускать перегибов".Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, общество, всеволод вуколов, министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф
Россия, Общество, Всеволод Вуколов, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Госдума РФ
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри

Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ будет следить за инициативой депутатов, предложивших ограничить распространение идеологии бездетности (childfree, чайлдфри), но тут главное - не допустить перегибов, сообщил РИА Новости на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Всеволод Вуколов.
Ранее на одной из сессий ПМЮФ Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри.
"Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить. В принципе, наша идея - это создавать соответствующие социальные условия, чтобы поощрить рождение детей. Будем смотреть, какие предложения есть… Это важный вопрос, и надо каким-то образом на это реагировать. Это вопросы, связанные с пропагандой бездетности", - сказал Вуколов. При этом, отметил он, в этом вопросе нужно быть аккуратным и не "допускать перегибов".
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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11 декабря 2023, 16:57
 
РоссияОбществоВсеволод ВуколовМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Госдума РФ
 
 
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