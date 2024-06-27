https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри - РИА Новости, 27.06.2024
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
Министерство юстиции РФ будет следить за инициативой депутатов, предложивших ограничить распространение идеологии бездетности (childfree, чайлдфри), но тут... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:22
2024-06-27T13:22
2024-06-27T13:25
россия
общество
всеволод вуколов
министерство юстиции рф (минюст россии)
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ будет следить за инициативой депутатов, предложивших ограничить распространение идеологии бездетности (childfree, чайлдфри), но тут главное - не допустить перегибов, сообщил РИА Новости на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Всеволод Вуколов.Ранее на одной из сессий ПМЮФ Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри."Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить. В принципе, наша идея - это создавать соответствующие социальные условия, чтобы поощрить рождение детей. Будем смотреть, какие предложения есть… Это важный вопрос, и надо каким-то образом на это реагировать. Это вопросы, связанные с пропагандой бездетности", - сказал Вуколов. При этом, отметил он, в этом вопросе нужно быть аккуратным и не "допускать перегибов".Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20231211/chayldfri-1915128695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, всеволод вуколов, министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф
Россия, Общество, Всеволод Вуколов, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Госдума РФ
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ будет следить за инициативой депутатов, предложивших ограничить распространение идеологии бездетности (childfree, чайлдфри), но тут главное - не допустить перегибов, сообщил РИА Новости на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Всеволод Вуколов.
Ранее на одной из сессий ПМЮФ Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри.
"Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить. В принципе, наша идея - это создавать соответствующие социальные условия, чтобы поощрить рождение детей. Будем смотреть, какие предложения есть… Это важный вопрос, и надо каким-то образом на это реагировать. Это вопросы, связанные с пропагандой бездетности", - сказал Вуколов. При этом, отметил он, в этом вопросе нужно быть аккуратным и не "допускать перегибов".
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.