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Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни - РИА Новости, 27.06.2024
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05:16 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/chereshnya-1955746422.html
Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни
Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни - РИА Новости, 27.06.2024
Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни
Черешню не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, в осторожностью - при аллергии на пыльцу березы, при... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:16
2024-06-27T05:16
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Черешню не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, в осторожностью - при аллергии на пыльцу березы, при этом в черешне содержатся витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатка, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена. Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна", - рассказала Стародубова. По ее словам, также ягода содержит необходимые для организма минеральные вещества - калий, магний, железо, она - источник биофлавоноидов. "В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов", - рассказала врач. Она подчеркнула, какими бы полезными свойствами не обладала черешня, переедать все же не следует. "Из-за довольно высокого содержания клетчатки черешню, так же, как, например, сливы или абрикосы, не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, например, при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения", - рассказала Стародубова. По ее словам, черешня исключается из рациона питания при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё. "Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню", - добавила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20240621/zozh-1954584356.html
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антонина стародубова, общество
Антонина Стародубова, Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни

Диетолог Стародубова: в черешне содержатся витамины А, С, группы В

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯщик с черешней
Ящик с черешней - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ящик с черешней. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Черешню не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, в осторожностью - при аллергии на пыльцу березы, при этом в черешне содержатся витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатка, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена. Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна", - рассказала Стародубова.
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По ее словам, также ягода содержит необходимые для организма минеральные вещества - калий, магний, железо, она - источник биофлавоноидов.
"В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов", - рассказала врач.
Она подчеркнула, какими бы полезными свойствами не обладала черешня, переедать все же не следует.
"Из-за довольно высокого содержания клетчатки черешню, так же, как, например, сливы или абрикосы, не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, например, при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения", - рассказала Стародубова.
По ее словам, черешня исключается из рациона питания при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.
"Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню", - добавила диетолог.
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