https://ria.ru/20240627/bukhta-1955914637.html

В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту

В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту

Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:41

2024-06-27T17:41

2024-06-27T18:37

севастополь

михаил развожаев

безопасность

обстрел севастополя ракетами atacms

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, Балаклавская бухта - единственная бухта в Севастополе, которая имеет свободный вход и выход, здесь нет военных объектов."С учётом последних событий нужно понимать, что теракт может произойти и там, поэтому принято решение, что на ночное время Балаклавская бухта будет оборудоваться бонными заграждениями . Вход будет закрываться, будет выставлена силами территориальной обороны Севастополя "..." дополнительные посты за водной поверхностью и в дневное, и ночное время", - сказал Развожаев. Он отметил, что днём доступ в бухту останется.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, михаил развожаев, безопасность, обстрел севастополя ракетами atacms