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В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту - РИА Новости, 27.06.2024
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17:41 27.06.2024 (обновлено: 18:37 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/bukhta-1955914637.html
В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:41
2024-06-27T18:37
севастополь
михаил развожаев
безопасность
обстрел севастополя ракетами atacms
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, Балаклавская бухта - единственная бухта в Севастополе, которая имеет свободный вход и выход, здесь нет военных объектов."С учётом последних событий нужно понимать, что теракт может произойти и там, поэтому принято решение, что на ночное время Балаклавская бухта будет оборудоваться бонными заграждениями . Вход будет закрываться, будет выставлена силами территориальной обороны Севастополя "..." дополнительные посты за водной поверхностью и в дневное, и ночное время", - сказал Развожаев. Он отметил, что днём доступ в бухту останется.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту

Вход в Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь из-за угроз атаки дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую Бухту
Вид на Балаклавскую Бухту - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую Бухту. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, Балаклавская бухта - единственная бухта в Севастополе, которая имеет свободный вход и выход, здесь нет военных объектов.
"С учётом последних событий нужно понимать, что теракт может произойти и там, поэтому принято решение, что на ночное время Балаклавская бухта будет оборудоваться бонными заграждениями . Вход будет закрываться, будет выставлена силами территориальной обороны Севастополя "..." дополнительные посты за водной поверхностью и в дневное, и ночное время", - сказал Развожаев. Он отметил, что днём доступ в бухту останется.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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