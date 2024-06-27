https://ria.ru/20240627/bpla-1955802464.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 27.06.2024
Аннулирование
Статья "Власти Тверской области назвали цель ночной атаки беспилотников" аннулируется как ошибочная. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:18
2024-06-27T11:18
2024-06-27T11:49
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1955802464.jpg?1719478181
Статья "Власти Тверской области назвали цель ночной атаки беспилотников" аннулируется как ошибочная.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Статья "Власти Тверской области назвали цель ночной атаки беспилотников" аннулируется как ошибочная.