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Аннулирование - РИА Новости, 27.06.2024
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11:18 27.06.2024 (обновлено: 11:49 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/bpla-1955802464.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 27.06.2024
Аннулирование
Статья "Власти Тверской области назвали цель ночной атаки беспилотников" аннулируется как ошибочная. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:18
2024-06-27T11:49
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1955802464.jpg?1719478181
Статья "Власти Тверской области назвали цель ночной атаки беспилотников" аннулируется как ошибочная.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
происшествия
Происшествия

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Статья "Власти Тверской области назвали цель ночной атаки беспилотников" аннулируется как ошибочная.
 
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