В Минобороны Боливии оценили заявления о связи Арсе с попыткой переворота

ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Заявлениям о том, что президент Боливии Луис Арсе инициировал попытку госпереворота, не хватает правдивости и честности, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.Накануне генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота, рассказал свою версию произошедшего. По словам генерала, он разговаривал 23 июня с Арсе и тот говорил о необходимости предпринять действия для повышения своей популярности. Эту версию подхватили некоторые правые политики."Я думаю, что "правые" всегда работают на то, чтобы создать препятствия, запутать граждан, нанести ущерб правительству, они работают против нашего правительства... Этим заявлениям не хватает правдивости и честности... С госпереворотом не играют, это всегда на грани человеческой жизни", - сказал Новильо.По его словам, правительство настроено серьезно. "Факты показывают, что это была попытка государственного переворота, которая не удалась", - отметил министр.Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Заявлениям о том, что президент Боливии Луис Арсе инициировал попытку госпереворота, не хватает правдивости и честности, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.
Накануне генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота, рассказал свою версию произошедшего. По словам генерала, он разговаривал 23 июня с Арсе и тот говорил о необходимости предпринять действия для повышения своей популярности. Эту версию подхватили некоторые правые политики.
"Я думаю, что "правые" всегда работают на то, чтобы создать препятствия, запутать граждан, нанести ущерб правительству, они работают против нашего правительства... Этим заявлениям не хватает правдивости и честности... С госпереворотом не играют, это всегда на грани человеческой жизни", - сказал Новильо.
По его словам, правительство настроено серьезно. "Факты показывают, что это была попытка государственного переворота, которая не удалась", - отметил министр.
Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
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