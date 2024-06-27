https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html

Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне

Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне - РИА Новости, 27.06.2024

Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне

Попытку переворота в Боливии могли спровоцировать извне, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Эдмундо Новильо. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:02

2024-06-27T23:02

2024-06-27T23:58

в мире

боливия

попытка госпереворота в боливии

ла-пас (департамент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955781261_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_fb96a42127e1f25b5b880c1d056a7930.jpg

ЛА-ПАС, 27 июн — РИА Новости. Попытку переворота в Боливии могли спровоцировать извне, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Эдмундо Новильо."Мы не исключаем, что все это было подстегнуто, продиктовано внешними интересами. Этого мы не исключаем. По отношению к нашей стране всегда присутствовал интерес контролировать политическую силу, чтобы разграбить природные ресурсы. В настоящее время (основной) интерес — это литий. <...> Мы не исключаем, что эти действия были подстегнуты извне, чтобы сломить нашу демократию", — сказал он.В среду, 26 июня, боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Туда стянули спецтехнику. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, которого, по данным местных СМИ, ранее уволили с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Сунигу и еще двух военачальников арестовали. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html

боливия

ла-пас (департамент)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент)