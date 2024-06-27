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Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне - РИА Новости, 27.06.2024
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23:02 27.06.2024 (обновлено: 23:58 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html
Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне
Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне - РИА Новости, 27.06.2024
Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне
Попытку переворота в Боливии могли спровоцировать извне, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Эдмундо Новильо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:02
2024-06-27T23:58
в мире
боливия
попытка госпереворота в боливии
ла-пас (департамент)
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ЛА-ПАС, 27 июн — РИА Новости. Попытку переворота в Боливии могли спровоцировать извне, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Эдмундо Новильо."Мы не исключаем, что все это было подстегнуто, продиктовано внешними интересами. Этого мы не исключаем. По отношению к нашей стране всегда присутствовал интерес контролировать политическую силу, чтобы разграбить природные ресурсы. В настоящее время (основной) интерес — это литий. &lt;...&gt; Мы не исключаем, что эти действия были подстегнуты извне, чтобы сломить нашу демократию", — сказал он.В среду, 26 июня, боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Туда стянули спецтехнику. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, которого, по данным местных СМИ, ранее уволили с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Сунигу и еще двух военачальников арестовали. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html
боливия
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в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент)
В мире, Боливия, Попытка госпереворота в Боливии, Ла-Пас (департамент)
Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне

Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне

© AP Photo / Juan KaritaСторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Читать ria.ru в
ЛА-ПАС, 27 июн — РИА Новости. Попытку переворота в Боливии могли спровоцировать извне, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Эдмундо Новильо.
"Мы не исключаем, что все это было подстегнуто, продиктовано внешними интересами. Этого мы не исключаем. По отношению к нашей стране всегда присутствовал интерес контролировать политическую силу, чтобы разграбить природные ресурсы. В настоящее время (основной) интерес — это литий. <...> Мы не исключаем, что эти действия были подстегнуты извне, чтобы сломить нашу демократию", — сказал он.
Попытка госпереворота в Боливии
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

Военные дислоцируются у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На площадь была стянута спецтехника.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

Военный на площади Мурильо в Ла-Пасе

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

Солдат в бронированном автомобиле стоит у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11
© AFP 2024 / JORGE BERNAL

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

Столкновение сторонников президента Боливии Луиса Арсе и военной полицией у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11
© AP Photo / Juan Karita

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

Попытка госпереворота у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

Сторонница президента Боливии Луиса Арсе на площадь Мурильо после попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

Женщина проходит мимо военной полиции на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11
В среду, 26 июня, боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Туда стянули спецтехнику. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, которого, по данным местных СМИ, ранее уволили с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Сунигу и еще двух военачальников арестовали. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа
Вчера, 14:27
 
В миреБоливияПопытка госпереворота в БоливииЛа-Пас (департамент)
 
 
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