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Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов - РИА Новости, 27.06.2024
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20:34 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955952222.html
Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов
Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов - РИА Новости, 27.06.2024
Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов
Правительства стран-членов Организации американских государств должны найти способ предотвращения насильственных и правовых посягательств на демократию, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:34
2024-06-27T20:34
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
организация американских государств
попытка госпереворота в боливии
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Правительства стран-членов Организации американских государств должны найти способ предотвращения насильственных и правовых посягательств на демократию, заявил в ходе заседания ОАГ представитель Боливии Эктор Энрике Арсе Саконета. "Самая важная задача для наших политических систем, без сомнения, состоит в том, чтобы гарантировать постоянство представительной демократии и найти формулу, позволяющую предотвратить насильственные нарушения демократии, будь то посредством насильственных переворотов, судебных или иных. Они должны быть окончательно изгнаны из наших стран, чтобы нам никогда больше не пришлось переживать эти события. Это, пожалуй, самая священная многосторонняя задача для будущего на нашем континенте", - заявил Арсе Саконета, трансляцию мероприятия ведет телеканал N+. Дипломат в своем выступлении отметил пережитые за 200 лет истории Боливии "десятки переворотов", после чего коротко пересказал хронологию событий в Ла-Пасе, где бывший командующий армией Хуан Хосе Сунига совершил попытку свержения власти, начиная с заявлений этого генерала на местном телевидении в понедельник 24 июня. "Командующий армией, основным видом вооруженных сил Боливии, выступил с заявлениями, противоречащими политической конституции государства и органическому закону о Вооруженных силах Боливии, против бывшего конституционного президента Боливии Эво Моралеса Аймы ... Учитывая эту ситуацию, во вторник, 25 июня, ночью конституционный президент принял решение об освобождении генерала Суниги от должности командующего армией", - рассказал представитель Боливии. По словам Арсе Саконеты, накануне генерал Сунига при соучастии как минимум двух командиров и 200 человек из военной полиции на 10 бронетранспортерах прибыл на площадь Мурильо, заблокировав доступ к дворцу правительства, Большому дому народа, парламенту и штаб-квартире МИД. В связи с этим президент Боливии Луис Арсе написал в своем блоге о нерегулярных перемещениях войск, призвав к уважению демократии. Спустя час пребывания на площади БТР выбил дверь правительственного дворца, где находился президент Арсе вместе с вице-президентом Давидом Чокеуанкой и частью министров, после чего Сунига вошел туда под вооруженным конвоем. "Президент Луис Арсе в своем статусе главнокомандующего вооруженных сил Многонационального Государства Боливия, обладающего жезлом власти, лично встретил генерала Сунигу у дверей дворца Кемадо и приказал отступить вместе с танками и мятежными военными. Суньига изначально отказался выполнять приказ. Сразу после этого, в 17.07, президент Луис Арсе привел к присяге новое высшее военное командование, при этом общее командование армией перешло к генералу Хосе Санчесу Веласкесу, который немедленно приказал полностью вывести войска и мятежников. Восставшие военные отступили с площади Мурильо", - рассказал представитель Боливии. Дипломат в своем выступлении отметил, что в ходе захвата площади в Ла-Пасе двенадцать человек получили ранения дробью, десятки пострадали от слезоточивого газа. На настоящий момент "более десяти" военнослужащих были задержаны и переданы в распоряжение правоохранителей. "По нашему мнению, поступок неразумного военного, предавшего клятву, в итоге провалился по четырем причинам. Во-первых, это спонтанная и немедленная мобилизация боливийского народа и быстро мобилизовавшихся общественных организаций, всех политических лидеров и сил страны. Во-вторых, смелое решение президента Луиса Арсе напрямую и лично встретить мятежного генерала. В-третьих, тот факт, что генерал Сунига не получил поддержки других воинских частей, которые якобы, предположительно, обещали свою поддержку в авантюре с переворотом. И в-четвертых, решительное международное осуждение, поддержка всех президентов и их правительств в считанные минуты", - заявил представитель Боливии.
https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, организация американских государств, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Организация американских государств, Попытка госпереворота в Боливии
Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов

Боливия в ОАГ призвала найти способ предотвращать посягательства на демократию

© AP Photo / Juan KaritaСторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Правительства стран-членов Организации американских государств должны найти способ предотвращения насильственных и правовых посягательств на демократию, заявил в ходе заседания ОАГ представитель Боливии Эктор Энрике Арсе Саконета.
"Самая важная задача для наших политических систем, без сомнения, состоит в том, чтобы гарантировать постоянство представительной демократии и найти формулу, позволяющую предотвратить насильственные нарушения демократии, будь то посредством насильственных переворотов, судебных или иных. Они должны быть окончательно изгнаны из наших стран, чтобы нам никогда больше не пришлось переживать эти события. Это, пожалуй, самая священная многосторонняя задача для будущего на нашем континенте", - заявил Арсе Саконета, трансляцию мероприятия ведет телеканал N+.
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота
Вчера, 01:46
Дипломат в своем выступлении отметил пережитые за 200 лет истории Боливии "десятки переворотов", после чего коротко пересказал хронологию событий в Ла-Пасе, где бывший командующий армией Хуан Хосе Сунига совершил попытку свержения власти, начиная с заявлений этого генерала на местном телевидении в понедельник 24 июня.
"Командующий армией, основным видом вооруженных сил Боливии, выступил с заявлениями, противоречащими политической конституции государства и органическому закону о Вооруженных силах Боливии, против бывшего конституционного президента Боливии Эво Моралеса Аймы ... Учитывая эту ситуацию, во вторник, 25 июня, ночью конституционный президент принял решение об освобождении генерала Суниги от должности командующего армией", - рассказал представитель Боливии.
По словам Арсе Саконеты, накануне генерал Сунига при соучастии как минимум двух командиров и 200 человек из военной полиции на 10 бронетранспортерах прибыл на площадь Мурильо, заблокировав доступ к дворцу правительства, Большому дому народа, парламенту и штаб-квартире МИД. В связи с этим президент Боливии Луис Арсе написал в своем блоге о нерегулярных перемещениях войск, призвав к уважению демократии.
Спустя час пребывания на площади БТР выбил дверь правительственного дворца, где находился президент Арсе вместе с вице-президентом Давидом Чокеуанкой и частью министров, после чего Сунига вошел туда под вооруженным конвоем.
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа
Вчера, 14:27
"Президент Луис Арсе в своем статусе главнокомандующего вооруженных сил Многонационального Государства Боливия, обладающего жезлом власти, лично встретил генерала Сунигу у дверей дворца Кемадо и приказал отступить вместе с танками и мятежными военными. Суньига изначально отказался выполнять приказ. Сразу после этого, в 17.07, президент Луис Арсе привел к присяге новое высшее военное командование, при этом общее командование армией перешло к генералу Хосе Санчесу Веласкесу, который немедленно приказал полностью вывести войска и мятежников. Восставшие военные отступили с площади Мурильо", - рассказал представитель Боливии.
Дипломат в своем выступлении отметил, что в ходе захвата площади в Ла-Пасе двенадцать человек получили ранения дробью, десятки пострадали от слезоточивого газа. На настоящий момент "более десяти" военнослужащих были задержаны и переданы в распоряжение правоохранителей.
"По нашему мнению, поступок неразумного военного, предавшего клятву, в итоге провалился по четырем причинам. Во-первых, это спонтанная и немедленная мобилизация боливийского народа и быстро мобилизовавшихся общественных организаций, всех политических лидеров и сил страны. Во-вторых, смелое решение президента Луиса Арсе напрямую и лично встретить мятежного генерала. В-третьих, тот факт, что генерал Сунига не получил поддержки других воинских частей, которые якобы, предположительно, обещали свою поддержку в авантюре с переворотом. И в-четвертых, решительное международное осуждение, поддержка всех президентов и их правительств в считанные минуты", - заявил представитель Боливии.
Попытка госпереворота в Боливии
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

Военные дислоцируются у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На площадь была стянута спецтехника.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

Военный на площади Мурильо в Ла-Пасе

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

Солдат в бронированном автомобиле стоит у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11
© AFP 2024 / JORGE BERNAL

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

Столкновение сторонников президента Боливии Луиса Арсе и военной полицией у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11
© AP Photo / Juan Karita

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

Попытка госпереворота у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

Сторонница президента Боливии Луиса Арсе на площадь Мурильо после попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

Женщина проходит мимо военной полиции на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11
 
В миреБоливияЛа-Пас (департамент)Луис АрсеОрганизация американских государствПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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