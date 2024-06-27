https://ria.ru/20240627/boliviya-1955952222.html

Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов

Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов - РИА Новости, 27.06.2024

Боливия в ОАГ призвала найти формулу предотвращения госпереворотов

Правительства стран-членов Организации американских государств должны найти способ предотвращения насильственных и правовых посягательств на демократию, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:34

2024-06-27T20:34

2024-06-27T20:34

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

организация американских государств

попытка госпереворота в боливии

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Правительства стран-членов Организации американских государств должны найти способ предотвращения насильственных и правовых посягательств на демократию, заявил в ходе заседания ОАГ представитель Боливии Эктор Энрике Арсе Саконета. "Самая важная задача для наших политических систем, без сомнения, состоит в том, чтобы гарантировать постоянство представительной демократии и найти формулу, позволяющую предотвратить насильственные нарушения демократии, будь то посредством насильственных переворотов, судебных или иных. Они должны быть окончательно изгнаны из наших стран, чтобы нам никогда больше не пришлось переживать эти события. Это, пожалуй, самая священная многосторонняя задача для будущего на нашем континенте", - заявил Арсе Саконета, трансляцию мероприятия ведет телеканал N+. Дипломат в своем выступлении отметил пережитые за 200 лет истории Боливии "десятки переворотов", после чего коротко пересказал хронологию событий в Ла-Пасе, где бывший командующий армией Хуан Хосе Сунига совершил попытку свержения власти, начиная с заявлений этого генерала на местном телевидении в понедельник 24 июня. "Командующий армией, основным видом вооруженных сил Боливии, выступил с заявлениями, противоречащими политической конституции государства и органическому закону о Вооруженных силах Боливии, против бывшего конституционного президента Боливии Эво Моралеса Аймы ... Учитывая эту ситуацию, во вторник, 25 июня, ночью конституционный президент принял решение об освобождении генерала Суниги от должности командующего армией", - рассказал представитель Боливии. По словам Арсе Саконеты, накануне генерал Сунига при соучастии как минимум двух командиров и 200 человек из военной полиции на 10 бронетранспортерах прибыл на площадь Мурильо, заблокировав доступ к дворцу правительства, Большому дому народа, парламенту и штаб-квартире МИД. В связи с этим президент Боливии Луис Арсе написал в своем блоге о нерегулярных перемещениях войск, призвав к уважению демократии. Спустя час пребывания на площади БТР выбил дверь правительственного дворца, где находился президент Арсе вместе с вице-президентом Давидом Чокеуанкой и частью министров, после чего Сунига вошел туда под вооруженным конвоем. "Президент Луис Арсе в своем статусе главнокомандующего вооруженных сил Многонационального Государства Боливия, обладающего жезлом власти, лично встретил генерала Сунигу у дверей дворца Кемадо и приказал отступить вместе с танками и мятежными военными. Суньига изначально отказался выполнять приказ. Сразу после этого, в 17.07, президент Луис Арсе привел к присяге новое высшее военное командование, при этом общее командование армией перешло к генералу Хосе Санчесу Веласкесу, который немедленно приказал полностью вывести войска и мятежников. Восставшие военные отступили с площади Мурильо", - рассказал представитель Боливии. Дипломат в своем выступлении отметил, что в ходе захвата площади в Ла-Пасе двенадцать человек получили ранения дробью, десятки пострадали от слезоточивого газа. На настоящий момент "более десяти" военнослужащих были задержаны и переданы в распоряжение правоохранителей. "По нашему мнению, поступок неразумного военного, предавшего клятву, в итоге провалился по четырем причинам. Во-первых, это спонтанная и немедленная мобилизация боливийского народа и быстро мобилизовавшихся общественных организаций, всех политических лидеров и сил страны. Во-вторых, смелое решение президента Луиса Арсе напрямую и лично встретить мятежного генерала. В-третьих, тот факт, что генерал Сунига не получил поддержки других воинских частей, которые якобы, предположительно, обещали свою поддержку в авантюре с переворотом. И в-четвертых, решительное международное осуждение, поддержка всех президентов и их правительств в считанные минуты", - заявил представитель Боливии.

https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html

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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, организация американских государств, попытка госпереворота в боливии