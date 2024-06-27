В Боливии задержали десятерых военных, причастных к госперевороту

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Боливии задержали не менее десяти военных, причастных к организации госпереворота в стране, сообщило государственное боливийское агентство Abi со ссылкой на министра правительства страны Карлоса дель Кастильо. Согласно агентству, министр заявил, что у местной полиции есть достаточно информации для раскрытия "всей сети, выступавшей против демократии". "Есть двое пострадавших от огнестрельного оружия. На данный момент уже задержано около десятка солдат, которые сговорились свергнуть демократически избранное правительство", - цитирует агентство Кастильо. Уточняется, что в результате "насилия со стороны военных" не менее 12 человек получили осколочные и пулевые ранения. В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению принципов демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Боливии задержали не менее десяти военных, причастных к организации госпереворота в стране, сообщило государственное боливийское агентство Abi со ссылкой на министра правительства страны Карлоса дель Кастильо.
Согласно агентству, министр заявил, что у местной полиции есть достаточно информации для раскрытия "всей сети, выступавшей против демократии". "Есть двое пострадавших от огнестрельного оружия. На данный момент уже задержано около десятка солдат, которые сговорились свергнуть демократически избранное правительство", - цитирует агентство Кастильо.
Уточняется, что в результате "насилия со стороны военных" не менее 12 человек получили осколочные и пулевые ранения.
В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению принципов демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
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