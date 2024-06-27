https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html

Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа

Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа - РИА Новости, 27.06.2024

Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил неудачу мятежа логистическими проблемами, сообщила глава администрации президента... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:27

2024-06-27T14:27

2024-06-27T15:50

в мире

боливия

попытка госпереворота в боливии

луис арсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955781554_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_7151de005a1a2a8cb49e566c0dd8b457.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн — РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил неудачу мятежа логистическими проблемами, сообщила глава администрации президента Мария Нела Прада, пресс-конференцию транслировал телеканал Bolivia TV."Запоздало прибытие подразделений, не смогли прибыть военные вооруженных сил и ВВС", — процитировала она генерала.Глава администрации президента представила детали допроса Суниги в полиции.Попытка госпереворота в БоливииНакануне местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, которого, по сообщению местных СМИ, ранее отстранили от поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.Генпрокуратура Боливии обвинила Сунигу в терроризме и вооруженном бунте.Как уточнил адвокат генерала, помимо него, задержаны генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.МИД республики призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.

https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генерал Хуан Хосе Сунига, задержанный после попытки госпереворота в Боливии ❗️Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, передает корреспондент РИА Новости. Как заявил министр, при попытке госпереворота по меньше мере 9 человек получили огнестрельные ранения. 2024-06-27T14:27 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, луис арсе