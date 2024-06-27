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Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа - РИА Новости, 27.06.2024
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14:27 27.06.2024 (обновлено: 15:50 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа - РИА Новости, 27.06.2024
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил неудачу мятежа логистическими проблемами, сообщила глава администрации президента... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:27
2024-06-27T15:50
в мире
боливия
попытка госпереворота в боливии
луис арсе
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн — РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил неудачу мятежа логистическими проблемами, сообщила глава администрации президента Мария Нела Прада, пресс-конференцию транслировал телеканал Bolivia TV."Запоздало прибытие подразделений, не смогли прибыть военные вооруженных сил и ВВС", — процитировала она генерала.Глава администрации президента представила детали допроса Суниги в полиции.Попытка госпереворота в БоливииНакануне местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, которого, по сообщению местных СМИ, ранее отстранили от поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.Генпрокуратура Боливии обвинила Сунигу в терроризме и вооруженном бунте.Как уточнил адвокат генерала, помимо него, задержаны генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.МИД республики призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.
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353
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Генерал Хуан Хосе Сунига, задержанный после попытки госпереворота в Боливии
❗️Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, передает корреспондент РИА Новости. Как заявил министр, при попытке госпереворота по меньше мере 9 человек получили огнестрельные ранения.
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в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, луис арсе
В мире, Боливия, Попытка госпереворота в Боливии, Луис Арсе
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа

Генерал Сунига объяснил неудачу мятежа в Боливии логистическими проблемами

© AP Photo / Juan KaritaГенерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн — РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил неудачу мятежа логистическими проблемами, сообщила глава администрации президента Мария Нела Прада, пресс-конференцию транслировал телеканал Bolivia TV.
"Запоздало прибытие подразделений, не смогли прибыть военные вооруженных сил и ВВС", — процитировала она генерала.
Попытка госпереворота в Боливии
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

Военные дислоцируются у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На площадь была стянута спецтехника.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

Военный на площади Мурильо в Ла-Пасе

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

Солдат в бронированном автомобиле стоит у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11
© AFP 2024 / JORGE BERNAL

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

Столкновение сторонников президента Боливии Луиса Арсе и военной полицией у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11
© AP Photo / Juan Karita

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

Попытка госпереворота у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

Сторонница президента Боливии Луиса Арсе на площадь Мурильо после попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

Женщина проходит мимо военной полиции на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11
Глава администрации президента представила детали допроса Суниги в полиции.

Попытка госпереворота в Боливии

Накануне местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.
Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, которого, по сообщению местных СМИ, ранее отстранили от поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
Генпрокуратура Боливии обвинила Сунигу в терроризме и вооруженном бунте.
Как уточнил адвокат генерала, помимо него, задержаны генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.
МИД республики призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота
Вчера, 01:46
 
В миреБоливияПопытка госпереворота в БоливииЛуис Арсе
 
 
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