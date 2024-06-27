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Водитель BMW, вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре, купил авто недавно - РИА Новости, 27.06.2024
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05:46 27.06.2024 (обновлено: 06:01 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/bmw-1955748023.html
Водитель BMW, вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре, купил авто недавно
Водитель BMW, вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре, купил авто недавно - РИА Новости, 27.06.2024
Водитель BMW, вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре, купил авто недавно
Автомобиль "BMW", вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, был куплен только два месяца назад, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:46
2024-06-27T06:01
происшествия
краснодар
bmw (автомобиль)
россия
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Автомобиль "BMW", вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, был куплен только два месяца назад, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Да, это новый (автомобиль – ред.) - два месяца. Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая", - рассказал собеседник агентства, отмечая, что погибший любил спортивные машины и скорость. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку погибшие взрослые поссорились. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
https://ria.ru/20240627/bmw-1955739881.html
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происшествия, краснодар, bmw (автомобиль), россия
Происшествия, Краснодар, BMW (автомобиль), Россия
Водитель BMW, вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре, купил авто недавно

Друг водителя упавшего в Краснодаре BMW: погибший купил авто два месяца назад

© 23 МВД/TelegramМашина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Автомобиль "BMW", вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, был куплен только два месяца назад, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего.
Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
Водитель вылетевшей с парковки BMW ни в чем не нуждался, сообщил его друг
03:30
"Да, это новый (автомобиль – ред.) - два месяца. Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая", - рассказал собеседник агентства, отмечая, что погибший любил спортивные машины и скорость.
Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку погибшие взрослые поссорились.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре любил быстрые машины
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ПроисшествияКраснодарBMW (автомобиль)Россия
 
 
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