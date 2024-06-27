https://ria.ru/20240627/bmw-1955743167.html

Друг водителя упавшей с парковки BMW подтвердил, что погибший менял имя

Друг водителя упавшей с парковки BMW подтвердил, что погибший менял имя - РИА Новости, 27.06.2024

Друг водителя упавшей с парковки BMW подтвердил, что погибший менял имя

Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, менял своё имя в студенчестве, подтвердил РИА Новости близкий... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:20

2024-06-27T04:20

2024-06-27T04:20

происшествия

краснодар

bmw (автомобиль)

россия

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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, менял своё имя в студенчестве, подтвердил РИА Новости близкий друг погибшего. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. Ранее РИА Новости также стало известно из регистрационных документов о вероятной смене имени погибшего Рафаэля Аракельяна, что видно по его номеру ИНН. "Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас - Рафаэль", - сказал собеседник агентства, не уточнив, для чего это было сделано. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку Рафаэль и Екатерина поссорились. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.

https://ria.ru/20240627/bmw-1955739881.html

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краснодар

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происшествия, краснодар, bmw (автомобиль), россия