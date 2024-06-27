https://ria.ru/20240627/bmw-1955739881.html

Водитель вылетевшей с парковки BMW ни в чем не нуждался, сообщил его друг

Водитель вылетевшей с парковки BMW ни в чем не нуждался, сообщил его друг - РИА Новости, 27.06.2024

Водитель вылетевшей с парковки BMW ни в чем не нуждался, сообщил его друг

Смертельное падение BMW с парковки третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре не было суицидом, потому что погибший ни в чем не... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:30

2024-06-27T03:30

2024-06-27T03:30

происшествия

краснодар

bmw (автомобиль)

россия

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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Смертельное падение BMW с парковки третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре не было суицидом, потому что погибший ни в чем не нуждался, и в жизни у него всё было "шоколадно", рассказал РИА Новости близкий друг погибшего. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Он человек верующий был, верил в Бога. Суицид - это могут люди с травмированной психикой - покончить, которым тяжело в жизни, которые там что-то задолжали. Но не люди, у которых все "шоколадно". Поэтому, конечно, это все глупости. Много есть видео, где он нажимает тормоз уже на поднятие, где загораются "стопаки", и на стенах есть отражение света", - сказал собеседник агентства, добавив, что погибший просто ни в чем в жизни не нуждается, а в его реабилитационном центре в Краснодаре половина людей лечатся бесплатно. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку погибшие взрослые поссорились. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.

https://ria.ru/20240625/inomarka-1955444775.html

https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html

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происшествия, краснодар, bmw (автомобиль), россия