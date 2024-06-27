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Очевидцы слышали звук торможения BMW, вылетевшей с парковки в Краснодаре - РИА Новости, 27.06.2024
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02:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/bmw-1955737416.html
Очевидцы слышали звук торможения BMW, вылетевшей с парковки в Краснодаре
Очевидцы слышали звук торможения BMW, вылетевшей с парковки в Краснодаре - РИА Новости, 27.06.2024
Очевидцы слышали звук торможения BMW, вылетевшей с парковки в Краснодаре
Очевидцы падения BMW с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре слышали звуки торможения, рассказал РИА Новости близкий друг... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:36
2024-06-27T02:36
происшествия
краснодар
россия
bmw (автомобиль)
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Очевидцы падения BMW с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре слышали звуки торможения, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Самое интересное – когда я приехал туда, ко мне подошла женщина, (в момент происшествия) она шла по улице Рашпилевской к своей машине, услышала долгий тормозной звук машины и два удара. Первый - пробил стену и второй - соответственно, уже об пол", - сказал собеседник агентства. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку взрослые погибшие поссорились. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
https://ria.ru/20240626/dtp-1955683655.html
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происшествия, краснодар, россия, bmw (автомобиль)
Происшествия, Краснодар, Россия, BMW (автомобиль)
Очевидцы слышали звук торможения BMW, вылетевшей с парковки в Краснодаре

Очевидцы падения BMW с третьего этажа ТРЦ в Краснодаре слышали звуки торможения

© РИА НовостиМесто происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© РИА Новости
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Очевидцы падения BMW с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре слышали звуки торможения, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего.
Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
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"Самое интересное – когда я приехал туда, ко мне подошла женщина, (в момент происшествия) она шла по улице Рашпилевской к своей машине, услышала долгий тормозной звук машины и два удара. Первый - пробил стену и второй - соответственно, уже об пол", - сказал собеседник агентства.
Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку взрослые погибшие поссорились.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
Машина вылетела со второго этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
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ПроисшествияКраснодарРоссияBMW (автомобиль)
 
 
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