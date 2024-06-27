https://ria.ru/20240627/biryukov-1955916235.html
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 27.06.2024
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:46
2024-06-27T17:46
2024-06-27T17:46
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градуса. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал он. Заместитель мэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркую погоду коммунальные службы будут в цикличном режиме поливать проезжую часть, чтобы своевременно охлаждать ее и снизить возможность деформации дороги. При температуре выше плюс 25 градусов проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают также воздух, который нагревается от асфальта. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров, заключил Бирюков.
https://ria.ru/20240627/biryukov-1955809294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градуса. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал он.
Заместитель мэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
"Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО
вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркую погоду коммунальные службы будут в цикличном режиме поливать проезжую часть, чтобы своевременно охлаждать ее и снизить возможность деформации дороги.
При температуре выше плюс 25 градусов проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают также воздух, который нагревается от асфальта. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров, заключил Бирюков.