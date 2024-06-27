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Билайн запустил голосовую технологию VoLTE во всей федеральной сети - РИА Новости, 27.06.2024
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17:09 27.06.2024 (обновлено: 17:10 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/bilayn-1955862793.html
Билайн запустил голосовую технологию VoLTE во всей федеральной сети
Билайн запустил голосовую технологию VoLTE во всей федеральной сети - РИА Новости, 27.06.2024
Билайн запустил голосовую технологию VoLTE во всей федеральной сети
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения 4G) во всех регионах... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:09
2024-06-27T17:10
технологии
россия
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения 4G) во всех регионах присутствия в России, сообщает оператор."В настоящий момент доля VoLTE в структуре всего голосового трафика - 2G (сети второго поколения) + 3G (сети третьего поколения) +VoLTE - составляет 46%. На сегодня более 85% 4G-устройств в нашей базе поддерживают эту технологию. Пользуются VoLTE почти 78% абонентов, кому доступна эта функция. За год количество использующих VoLTE клиентов выросло на 31%", - говорится в сообщении.Среди регионов по доле VoLTE в структуре всего голосового трафика лидирует Москва (61%), на втором месте Элиста (54%), на третьем — Санкт-Петербург (53%)."В августе 2015 года мы внедрили VoLTE на своей сети и запустили коммерческую эксплуатацию этой технологии. Сегодня мы объявляем, что VoLTE стала доступна во всех регионах страны, где присутствует билайн. С каждым годом количество пользователей VoLTE неуклонно растет, ведь когда в момент разговора вы можете параллельно использовать мобильный интернет, это значительно повышает удобство общения и открывает новые возможности для коммуникации. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи", приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом", руководителя технического блока Валерия Шоржина.VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает так называемый "эффект присутствия", делая звук четче и яснее и позволяет дозваниваться быстрее: уже через 1-2 секунды происходит соединение, если оба абонента включили услугу. Кроме того, с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка.Стоимость звонков и смс по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWnjRNsh
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технологии, россия, вымпелком, билайн
Технологии, Россия, ВымпелКом, Билайн

Билайн запустил голосовую технологию VoLTE во всей федеральной сети

© iStock.com / RealPeopleGroupДевушка записывает голосовое сообщение
Девушка записывает голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© iStock.com / RealPeopleGroup
Девушка записывает голосовое сообщение
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE, технология передачи голоса по сетям четвертого поколения 4G) во всех регионах присутствия в России, сообщает оператор.
"В настоящий момент доля VoLTE в структуре всего голосового трафика - 2G (сети второго поколения) + 3G (сети третьего поколения) +VoLTE - составляет 46%. На сегодня более 85% 4G-устройств в нашей базе поддерживают эту технологию. Пользуются VoLTE почти 78% абонентов, кому доступна эта функция. За год количество использующих VoLTE клиентов выросло на 31%", - говорится в сообщении.
Среди регионов по доле VoLTE в структуре всего голосового трафика лидирует Москва (61%), на втором месте Элиста (54%), на третьем — Санкт-Петербург (53%).
"В августе 2015 года мы внедрили VoLTE на своей сети и запустили коммерческую эксплуатацию этой технологии. Сегодня мы объявляем, что VoLTE стала доступна во всех регионах страны, где присутствует билайн. С каждым годом количество пользователей VoLTE неуклонно растет, ведь когда в момент разговора вы можете параллельно использовать мобильный интернет, это значительно повышает удобство общения и открывает новые возможности для коммуникации. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи", приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом", руководителя технического блока Валерия Шоржина.
VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает так называемый "эффект присутствия", делая звук четче и яснее и позволяет дозваниваться быстрее: уже через 1-2 секунды происходит соединение, если оба абонента включили услугу. Кроме того, с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка.
Стоимость звонков и смс по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWnjRNsh
 
ТехнологииРоссияВымпелКомБилайн
 
 
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