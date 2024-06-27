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Трамп назвал Байдена угрозой существованию США - РИА Новости, 27.06.2024
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18:14 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США - РИА Новости, 27.06.2024
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США
Экс-президент США Дональд Трамп в преддверии запланированных на четверг публичных теледебатов с действующим главой государства Джо Байденом назвал своего... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:14
2024-06-27T18:14
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в преддверии запланированных на четверг публичных теледебатов с действующим главой государства Джо Байденом назвал своего оппонента угрозой для существования Соединенных Штатов. "Джо Байден является угрозой демократии, а также самому выживанию и существованию нашей страны!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Оба кандидата проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США

Трамп в преддверии дебатов с Байденом назвал его угрозой выживанию США

© AP Photo / Jim BourgДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Jim Bourg
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в преддверии запланированных на четверг публичных теледебатов с действующим главой государства Джо Байденом назвал своего оппонента угрозой для существования Соединенных Штатов.
"Джо Байден является угрозой демократии, а также самому выживанию и существованию нашей страны!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Оба кандидата проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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