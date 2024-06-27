https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

Трамп назвал Байдена угрозой существованию США

Трамп назвал Байдена угрозой существованию США - РИА Новости, 27.06.2024

Трамп назвал Байдена угрозой существованию США

Экс-президент США Дональд Трамп в преддверии запланированных на четверг публичных теледебатов с действующим главой государства Джо Байденом назвал своего... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:14

2024-06-27T18:14

2024-06-27T18:14

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в преддверии запланированных на четверг публичных теледебатов с действующим главой государства Джо Байденом назвал своего оппонента угрозой для существования Соединенных Штатов. "Джо Байден является угрозой демократии, а также самому выживанию и существованию нашей страны!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Оба кандидата проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024